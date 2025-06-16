Самый надежный 3-рядный гибридный кроссовер делает не Toyota

Гибридизация захватывает практически каждый сегмент автомобильной промышленности. И трехрядные кроссоверы здесь не исключение.

Toyota известна непревзойденной надежностью таких автомобилей. Но это не значит, что именно ее машина является лучшей по этому параметру среди всех других представителей этого класса.

На днях стал известен 7-местный гибридный кроссовер, который является идеальным выбором для тех, кто ищет надежный автомобиль. И, что интересно, им оказалась не модель Toyota, а родственного ей бренда Lexus.

Lexus TX 2025

Согласно исследованию, проведенному авторитетным агентством «J.D.Power», Lexus TX 2025 года назван самым безотказным гибридным 7-местным кроссовером в мире. Машина набрала за качество оценку 81 балл из 100, что является лучшим показателем в сегменте таких автомобилей.

Роскошный 3-рядный гибридный вседорожник спроектирован специально для рынка США, где сейчас продается по цене от 56 тысяч 500 долларов (4 миллиона 450 тысяч рублей).

Автомобиль приводится в движение 2,4-литровым 4-цилиндровым ДВС, который используется в гибридной силовой установке. Ее максимальная мощность составляет 366 лошадиных сил.

В паре с бензино-электрической системой трудится 6-диапазонная автоматическая коробка передач ECT-i, а привод может быть только полным (Direct4).

С места до 100 километров в час Lexus TX Hybrid разгонятся всего за 6,1-секунды, потребляя в среднем 8,7-литра бензина на каждые 100 км пути.

Сегодня такие кроссоверы можно купить и на российском рынке. «Серые» автосалоны продают их по цене от 8 миллионов 790 тысяч рублей.