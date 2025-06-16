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Toyota может выпустить грозного соперника Mitsubishi Delica D:6

Текст: Алексей Шмидт
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В 2017 году Toyota показала прототип модели TJ Cruiser, которая представляла собой многоцелевой концепт-кар, сочетающий в себе преимущества минивэна и кроссовера.

Шоу-кар выглядел крайне интересно, однако никаких подробностей о том, пойдет ли он в «серию» и если да, то когда, не было. Но недавно выяснилось, что TJ Cruiser все же имеет высокие шансы появиться на конвейере.

Японская пресса, имеющая собственные источники внутри «Тойоты», сообщает о том, что анонс гибрида минивэна и кроссовера состоится уже этой осенью на выставке Japan Mobility Show.

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Концепт-кар Toyota TJ Cruiser

Никаких подробностей о проекте пока не приводится, но прототип, представленный ранее, удивлял удобным трансформируемым салоном.

Его основной фишкой была возможность легкого превращения из пассажирского в грузовой, а также наличие удобных раздвижных дверей.

Но, самое главное, минивэн обладал преимуществом, которого нет у большинства других представителей этого класса – высоким дорожным просветом, который сочетался с легкими внедорожными способностями, свойственными современным кроссоверам. 

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Прототип TJ Cruiser был построен на платформе TNGA нового поколения и использовал под капотом 2-литровый бензиновый мотор, входящий в состав гибридной силовой установки. Для автомобиля был заявлен как передний, так и полный привод. 

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Длина новинки Toyota составляла 4,3-метра, ширина была равна 1,8-метрам, а высота – 1,6-метрам. Расстояние между осями достигало отметки в 2,7-метра, располагая TJ Cruiser между моделями RAV4 и C-HR.

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Благодаря плоской и модульной конструкции внутри автомобиля могли с комфортом поместиться до семи человек, а за счет специальных креплений и возможности трансформации салона в машине можно было перевозить предметы длиной до 3-метров, в том числе велосипеды. 

Сроки запуска модели в продажу пока не называются. В случае, если TJ Cruiser Concept действительно обзаведется товарным воплощением, на японском рынке ему предстоит конкурировать с Mitsubishi Delica следующего поколения (D:6).

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Фото:Toyota

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