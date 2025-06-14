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Хардкорный вариант Nissan Patrol начали продавать на новом рынке с привычным названием

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Конец 2024 года ознаменовался для компании Nissan премьерой долгожданного нового поколения внедорожника Armada.

Первым рынком для него оказались Штаты, где машину предложили как в обычной, так и хардкорной модификации Pro-4X. А накануне последняя стала доступна в новом для нее регионе – в странах Персидского залива, где машина получила более привычное название Patrol Pro-4X.

От североамериканской Armada внедорожная модификация «Патрола» для Ближнего Востока отличается лишь именем. Машине положен ряд доработок, которые позволяют ей быть более эффективной на офф-роуде, чем стандартной модификации.

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Nissan Patrol Pro-4X

Разница в автомобилях заметна даже внешне. Вариант Patrol Pro-4X отличается собственным видом с более агрессивными деталями оформления «передка» и «кормы», а также наличием 18-дюймовых колес, обутых в «грязевые» покрышки.

Технически такие машины выделяются уникальным шасси, разработанным специально для преодоления препятствий на пути. В него интегрирована блокировка заднего дифференциала и адаптивная пневмоподвеска с широким диапазоном выбора дорожного просвета.

nissan patrol x pro

Виртуальная комбинация приборов Patrol Pro-4X получила доработанную графику, отображающую дополнительные ездовые режимы и настройки подвески для того, чтобы водитель мог более уверенно чувствовать себя на бездорожье. 

Кроме того, в комплект оснащения такой модификации «Патрол» вошла защита днища и красные проушины, предназначенные для фиксирования буксировочных крюков. 

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Под капотом внедорожника установлен тот же самый двигатель, что и у его простой версии – 3,5-литровый битурбированный мотор V6, развивающий мощность в 425 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

ДВС соединен с девятиступенчатой коробкой передач и системой постоянного полного привода. 

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Фото:Nissan

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