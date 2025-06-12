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Новый Toyota Land Cruiser 300 будет экономичнее и лучше предшественника

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Toyota готовится к началу продаж обновленного внедорожника Land Cruiser 300, который с модернизацией должен обзавестись слегка подретушированной внешностью и новой бензино-электрической силовой установкой, способной сделать машину экономичнее предшественника сразу на 10%.

Первыми рынками для реформенного «трехсотого» станут страны Персидского залива. Там продавать машину будут в двух комплектациях: VXR и GR-S.

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Обновленный гибридный внедорожник Toyota Land Cruiser 300

Модернизированные автомобили, работающие от гибридной силовой установки, будут выделяться специальным декором, который включит в себя шильдики с названием экономичной модификации, а также переделанным бампером с черными вставками снизу посередине и по бокам. 

В салоне машины приобретут вставки из дерева, которые расположатся на руле и в центральном тоннеле, а также обзаведутся новыми материалами отделки сидений. 

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Что касается «техники», то приводить в движение такие внедорожники будет параллельная гибридная система, работающая от 3,5-литрового V6 с двойным турбонаддувом.

Максимальная мощность силовой установки составит 457 лошадиных сил и 790 Нм, что на 20 и 40% производительнее, чем было раньше соответственно, а также экономичнее на 10 процентов.

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В Toyota отмечают, что в случае отказа гибридной системы машина будет способна работать исключительно от бензинового мотора.

Аккумуляторы, предназначенные для бензино-электрической силовой установки, заявлены как водонепроницаемые, что позволяет использовать автомобиль на бездорожье, в том числе для штурма водных препятствий. 

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Дополнительно для обновленного LC300 будет предусмотрен встроенный адаптер переменного тока мощностью 1500 Вт (220 В) для питания бытовой электроники и снаряжения для кемпинга. 

В продажу модернизированный Land Cruiser 300 от Toyota поступит в ближайшие месяцы. 

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Фото:Toyota

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