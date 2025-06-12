Самый высокопроизводительный кроссовер BMW будут продавать только в очень дорогой версии

Компания BMW представила реформенный вариант своего высокопроизводительного кроссовера XM. Машина 2026 модельного года отличилась рядом незначительных обновок, а также исключением из своей гаммы всех доступных версий.

Отныне все кроссоверы XM будут продаваться только с 4,4-литровым гибридным силовым агрегатом V8, развивающим 738 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

С места до 100 км/ч такие машины будут разгоняться всего за 3,6-секунды, а их максимальная скорость достигнет 282 километров в час при покупке опционального пакета M Driver Package.

BMW XM 2026

Внешне XM обновился за счет новой приветственной световой анимации, которая проявляется себя после наступления сумерек.

Кроме того, для машины предложили новый цвет кузова и 23-дюймовые колесные диски с цветом Jet Black.

Технические изменения в самом производительном баварском кроссовере ограничились лишь увеличением скорости переменного тока для зарядки батареи с 7,4 кВт до 11 кВт. При этом конкретные цифры насколько машина будет быстрее пополнять запас аккумулятора не называются.

Выпускать обновленные BMW XM будут на заводе компании в США (город Спартанбург). На конвейер кроссовер встанет только в августе, а цены на него объявят ближе к началу продаж.

После упразднения базовой версии стоимость машины может увеличиться как минимум до 190 тысяч долларов или около 15 миллионов рублей.