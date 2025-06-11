Новый недорогой бестселлер Renault – Clio 6 поколения удивит своим внешним видом

Долгий период модель Clio оставалась одним из главных бестселлеров компании Renault, но интерес к этому автомобилю в последнее время начал постепенно угасать. Вернуть его призвана новая, шестая по счету генерация, в которой «Клио» обещают «удивительные» изменения не только в дизайне, но и в технике.

Renault Clio 5 поколения

Как сообщает французский портал «AutoPlus», опубликовавший первый рендер этой модели, будущий конкурент Peugeot 208 увеличится в длине до 4,10-метра и получит полностью переработанный стиль.

Автомобиль унаследует визуальную сторону у концепт-кара Embleme, обзаведясь узкими вытянутыми фарами, удлиненным капотом и ромбовидным световым обрамлением фальшвоздухозаборников в бампере.

Неофициальный рендер Renault Clio 6 поколения

Как и в предыдущей итерации, ручки задних дверей хэтчбека будут спрятаны в стойках кузова, но колесные арки получат пластиковую окантовку по типу той, что используют кроссоверы. Более покатая линия крыши и заниженный капот должны улучшить 5-дверке аэродинамику, а оформление кормы может оказаться похожим на «паркетник» Rafale.

Механические изменения машины сейчас хранятся в строгом секрете, но ходят слухи, что продавать автомобиль будут исключительно в гибридных модификациях.

Официальная презентация «шестого» Renault Clio должна состояться ближе к концу 2025 года. В продажу французский бестселлер поступит в течение 2026-го.