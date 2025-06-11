ДомойАвтоновости сегодняНовый недорогой бестселлер Renault – Clio 6 поколения удивит своим внешним видом

Новый недорогой бестселлер Renault – Clio 6 поколения удивит своим внешним видом

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия 9109 510567 k2 k1 1216535 1

Долгий период модель Clio оставалась одним из главных бестселлеров компании Renault, но интерес к этому автомобилю в последнее время начал постепенно угасать. Вернуть его призвана новая, шестая по счету генерация, в которой «Клио» обещают «удивительные» изменения не только в дизайне, но и в технике.

renault clio facelift 2023 1 large 1
Renault Clio 5 поколения

Как сообщает французский портал «AutoPlus», опубликовавший первый рендер этой модели, будущий конкурент Peugeot 208 увеличится в длине до 4,10-метра и получит полностью переработанный стиль.

Автомобиль унаследует визуальную сторону у концепт-кара Embleme, обзаведясь узкими вытянутыми фарами, удлиненным капотом и ромбовидным световым обрамлением фальшвоздухозаборников в бампере. 

9109 510567 k2 k1 1216535 1
Неофициальный рендер Renault Clio 6 поколения

Как и в предыдущей итерации, ручки задних дверей хэтчбека будут спрятаны в стойках кузова, но колесные арки получат пластиковую окантовку по типу той, что используют кроссоверы. Более покатая линия крыши и заниженный капот должны улучшить 5-дверке аэродинамику, а оформление кормы может оказаться похожим на «паркетник» Rafale.

Механические изменения машины сейчас хранятся в строгом секрете, но ходят слухи, что продавать автомобиль будут исключительно в гибридных модификациях.

Официальная презентация «шестого» Renault Clio должна состояться ближе к концу 2025 года. В продажу французский бестселлер поступит в течение 2026-го. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:R.DEMARETS / Auto Plus, Renault

Читайте также:

Последние новости:

Honda делала «вещи»: мотор старого Civic не получалось...

Дешевый кроссовер Nissan научат расходовать всего по 4,2-литра...

В России начались продажи абсолютно нового Subaru Forester...

Toyota обещала выпустить гиперкар на 1000 «сил»: почему...

Мотор-колеса, считавшиеся ранее невозможными, могут стать новым мейнстримом 

Toyota 4Runner превратили в хардкорный вездеход для бездорожья

Новое поколение Kia Seltos может удивить агрессивным внешним...

Недорогой хэтчбек Toyota станет похож на новые Prius,...

Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser Prado из Индии...

Volkswagen готовит новый минивэн, который заменит его культовую...

Новая Toyota Celica получит дизайн суперкара и мотор...

Владелец Jeep Wrangler чуть не утонул, тестируя возможности...

Назван самый недооцененный среднеразмерный SUV, который может служить...

Новый Toyota Harrier сменит дизайн, но сохранит легендарное...

Suzuki выпустит новый небольшой кроссовер, который будет в...

Новый хардкорный внедорожник Kia может получить брутальный и...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+