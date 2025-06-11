ДомойАвтоновости сегодняВ России начались продажи абсолютно нового Subaru Forester VI. Что по ценам

В России начались продажи абсолютно нового Subaru Forester VI. Что по ценам

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
forester25 header mai 1

Forester остается одним из самых популярных автомобилей в линейке Subaru. В конце 2023 года эта важная для японского автопроизводителя модель перебралась в шестое поколение, которое с весны 2024 года начали продавать как в США, так и Японии и на других рынках. А теперь новые «Форестеры» хоть и с опозданием, но все же начали массово добираться до России.

Как удалось выяснить редакции «Дейли-Мотор», несколько автосалонов во Владивостоке и в Екатеринбурге начали торговлю абсолютно новыми Subaru Forester VI поколения.

Автомобили 2025 года выпуска без пробега доступны как на площадках дилерских центров, так и в рамках предварительных заказов. 

pRF5OstEyZ
Subaru Forester 6 поколения

Новые «Форестеры» разительным образом отличаются от своих предшественников внешне. Машинам заметно перелицевали не только передние части кузова, но и корму, но и даже боковины, а также слегка увеличили габариты для большего комфорта пассажиров внутри.

Приехавшие в Россию кроссоверы оснащаются 2,5-литровым двигателем, который доступен как в качестве простого оппозитного «атмосферника» на 183 лошадиные силы, так и в виде 194-сильного гибрида со средним расходом топлива менее 7-литров на 100 км (ДВС работает в связке с электромотором).

Ассистирует обоим вариантам силовых агрегатов фирменный «субаровский» вариатор Lineartronic и система постоянного полного привода. 

bw9WhV6C9s

Разброс цены на новые Forester, ввезенные в страну по «серому импорту», как всегда велик.

За самые простые комплектации этой модели, которые доступны под заказ, просят от 3 миллионов 980 тысяч рублей, тогда как стоимость гибридных машин, уже приехавших в Россию, достигает отметки в 6 миллионов 500 тысяч рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Subaru

Читайте также:

Последние новости:

Дешевый кроссовер Nissan научат расходовать всего по 4,2-литра...

Toyota обещала выпустить гиперкар на 1000 «сил»: почему...

Мотор-колеса, считавшиеся ранее невозможными, могут стать новым мейнстримом 

Toyota 4Runner превратили в хардкорный вездеход для бездорожья

Новое поколение Kia Seltos может удивить агрессивным внешним...

Недорогой хэтчбек Toyota станет похож на новые Prius,...

Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser Prado из Индии...

Volkswagen готовит новый минивэн, который заменит его культовую...

Новая Toyota Celica получит дизайн суперкара и мотор...

Владелец Jeep Wrangler чуть не утонул, тестируя возможности...

Назван самый недооцененный среднеразмерный SUV, который может служить...

Новый Toyota Harrier сменит дизайн, но сохранит легендарное...

Suzuki выпустит новый небольшой кроссовер, который будет в...

Новый хардкорный внедорожник Kia может получить брутальный и...

Новая Mitsubishi Delica Mini появится уже в этом...

Третье поколение Mazda CX-5 удивит одинаковыми дизайн-решениями с...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+