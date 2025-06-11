В России начались продажи абсолютно нового Subaru Forester VI. Что по ценам

Forester остается одним из самых популярных автомобилей в линейке Subaru. В конце 2023 года эта важная для японского автопроизводителя модель перебралась в шестое поколение, которое с весны 2024 года начали продавать как в США, так и Японии и на других рынках. А теперь новые «Форестеры» хоть и с опозданием, но все же начали массово добираться до России.

Как удалось выяснить редакции «Дейли-Мотор», несколько автосалонов во Владивостоке и в Екатеринбурге начали торговлю абсолютно новыми Subaru Forester VI поколения.

Автомобили 2025 года выпуска без пробега доступны как на площадках дилерских центров, так и в рамках предварительных заказов.

Subaru Forester 6 поколения

Новые «Форестеры» разительным образом отличаются от своих предшественников внешне. Машинам заметно перелицевали не только передние части кузова, но и корму, но и даже боковины, а также слегка увеличили габариты для большего комфорта пассажиров внутри.

Приехавшие в Россию кроссоверы оснащаются 2,5-литровым двигателем, который доступен как в качестве простого оппозитного «атмосферника» на 183 лошадиные силы, так и в виде 194-сильного гибрида со средним расходом топлива менее 7-литров на 100 км (ДВС работает в связке с электромотором).

Ассистирует обоим вариантам силовых агрегатов фирменный «субаровский» вариатор Lineartronic и система постоянного полного привода.

Разброс цены на новые Forester, ввезенные в страну по «серому импорту», как всегда велик.

За самые простые комплектации этой модели, которые доступны под заказ, просят от 3 миллионов 980 тысяч рублей, тогда как стоимость гибридных машин, уже приехавших в Россию, достигает отметки в 6 миллионов 500 тысяч рублей.