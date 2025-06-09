Назван самый недооцененный среднеразмерный SUV, который может служить вечность

Спрос на автомобили сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) сегодня очень высок во всем мире, но категория таких машин средних размеров постепенно сокращается, либо покидая производство, либо переходя на электрическую стягу.

Но один среднеразмерный кроссовер все еще в строю и способен дать фору своим конкурентам. И, что самое интересное, его массово упускали из виду покупатели.

Портал «TopSpeed» назвал Nissan Murano самым недооцененным SUV в мире, который будет служить вечность.

Nissan Murano 2025

Автомобиль, переживший модернизацию и редизайн, появился в декабре 2024 года. И, похоже, постепенно покупатели начинают осознавать, что это отличный выбор в немного угасающем сегменте среднеразмерных SUV.

По крайней мере об этом говорит статистика. За первый квартал 2025 года продажи Nissan Murano выросли на 84,1 процента. И эта динамика, скорее всего, сохранится в течение всего года.

По экспертов, нынешний «Мурано» может удивить своей надежностью. В недавнем исследовании «iSeeCars» машина набрала 8,4 балла из 10 за качество, а ее средний срок службы составил 11,6 лет или 243 тысячи километров.

Кроме того, это же издание утверждает, что шансы Murano на преодоление отметки в 320 тысяч километров пробега без каких-либо технических проблем составляют 15,5%, что является высоким показателем среди современных автомобилей.

Однако здесь есть небольшая оговорка. Во-первых, эти данные брались на основе уже снятой с конвейера модели, тогда как новая может не отражать надежности своей предшественницы из-за свежего 2-литрового ДВС VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия.

Этот двигатель хоть и входил в десятку лучших моторов по версии «Ward», но отметился негативными случаями проблем с коренными подшипниками.

Впрочем, если следовать предписанному регламенту обслуживания машина с большой долей вероятности окажется не менее выносливой, чем было ее предыдущее поколение.