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Новый Toyota Harrier сменит дизайн, но сохранит легендарное качество и надежность

Текст: Ростислав Архипов
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Спустя шесть лет после премьеры актуального поколения Toyota Harrier японский автопроизводитель близок к тому, чтобы представить новую генерацию этой модели.

Инсайдерский портал «BestCarWeb» выяснил об этом проекте все известные на сегодняшний день подробности, а также подготовил серию спекулятивных рендеров, демонстрирующих дизайн реформенной машины.

По данным японского издания, изначально предполагалось, что новый Harrier увидит свет уже в 2026 году, но планы компании изменились и в качестве новой даты запуска машины звучит 2027-й год. Аналогичная история ранее затонула модель Crown Estate, которая должна была появиться в 2023 году, но в итоге дебютировала только в марте 2025 года. 

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Неофициальный рендер нового Toyota Harrier

Журналисты из Японии пишут, что в новом поколении Harrier инженеры «Тойоты» сделают упор на надежность и качество, а также сменят внешний облик этой модели, который за последние годы успел заметно устареть.

От машины ждут купеобразного силуэта, новомодной узкой оптики, а также бампера со встроенной решеткой радиатора, выкрашенной в той же цвет, что и кузов автомобиля.

Кроме того, машине может достаться компактный «утиный» спойлер, интегрированный в дверь багажника, и скрытые дверные ручки. 

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Неофициальный рендер нового Toyota Harrier

Длина нового Harrier должна растянуться до 4750 мм, а расстояние между осями прибавить сразу 80 мм – до 2770 мм.

Под капотом кроссовера ждут недавно созданный полуторалитровый бензиновый турбомотор (X15), который будет предлагаться как в гибридной, так и плагин-гибридной модификациях.

Силовая установка на его базе должна удивить отличным балансом между топливной экономичностью и производительностью, а ее мощность может составить как минимум 180 лошадиных сил. 

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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