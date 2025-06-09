Новая Mitsubishi Delica Mini появится уже в этом году: расход топлива сократится до 4-литров на 100 км

Компакт-вэн Mitsubishi Delica Mini, созданный на базе кей-кара eK Cross Space, достиг невероятных продаж всего за 2 года с момента запуска. Успех машины заставил компанию задуматься о выпуске ее модернизированной версии, которая, по слухам, будет создана совместно с Nissan.

Японские СМИ обещают новой «Делике Мини» сохранение текущей основы дизайна с угловатым внешним видом, в том числе фирменные светодиодные фонари U-образной формы, динамичный бампер.

Актуальная версия Mitsubishi Delica Mini

При этом кузов минивэна станет немного ниже, чем у текущей версии этого автомобиля. Обновления ждут колесные диски машины и ее задние фонари.

Внутри свежее поколение Delica Mini, по слухам, будет использовать более качественные материалы отделки, включая мягкий пластик и кожу. Кроме того, в оснащение бюджетника войдет полностью цифровая комбинация приборов и большой экран мультимедийной системы.

Актуальная компоновка сидений должна сохраниться, а переход на платформу свежей генерации обеспечит кей-вэну улучшенную шумоизоляцию и комфорт, а также более высокую жесткость кузова на скручивание.

Разработка новой Delica Mini ведется параллельно с созданием следующего Nissan Roox. Обе модели должны получить под капот электрическую систему привода e-Power, которая позволит им демонстрировать средний расход топлива в 4-литра на 100 км.

Премьера новинки Mitsubishi запланирована на этот год.