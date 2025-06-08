Кроссовер Toyota для небогатых покупателей примерил спортивный вид

Toyota Yaris Cross появился на рынке Японии в 2020 году. Машина не была связана с хэтчбеком Yaris и представляла собой отдельную модель в кузове SUV.

На днях этот компактный кроссовер, адресованный небогатым покупателям, получил спортивный вариант внешности от фирменного ателье «Тойоты» – компании Modellista.

Тюнеры подготовили для Yaris Cross эксклюзивный пакет доработок, состоящий из двух вариантов – Advance Robust и Elegant Ice.

Версия боди-кита Modellista – Advance Robust

Первый отличается драматичным визуальным эффектом, который создают для него спортивные бамперы, аэродинамичные боковые юбки и расширенные арки, выкрашенные в цвет кузова. Дополняют образ машины 19-дюймовые двухцветные колесные диски и спойлер на крыше.

Версия боди-кита Modellista – Elegant Ice

Модификация Elegant Ice, в свою очередь, обладает более сдержанной аэродинамичной формой и матово-серебристой отделкой многих частей кузова, придавая Yaris Cross утонченный, но при этом агрессивный облик.

Внутри Modellista предлагает для бюджетного кроссовера «Тойоты» два варианта отделки центральной консоли/дверей: из чайного и черного дерева.

Дополнительно для салона Yaris Cross предусмотрены матовые серебристые или красные обрамления отделки селектора коробки передач и шайб кондиционера.

Багажный отсек машины предлагают модернизировать установкой другой панели пола, выполненной из дерева с фактурным рисунком. Благодаря водонепроницаемости и дизайну этой детали убираться в багажнике машины после поездок станет гораздо проще.

Стоимость обоих комплектов доработок для Toyota Yaris Cross пока не объявлена.