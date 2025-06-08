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Самый дешевый Toyota Land Cruiser готов к выходу в продажу

Текст: Алексей Шмидт
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Toyota завершает работу над новым рамным внедорожником, который должен вклиниться в семейство Land Cruiser, став в нем самым недорогим вариантом. До премьеры машины остается совсем немного времени. 

Японская пресса полагает, что презентация новинки «Тойоты» состоится уже в октябре этого года на выставке Japan Mobility Show, после чего автомобиль отправят в серийное производство. Выпуском машины займется предприятие в Таиланде. 

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Официальный тизер нового Toyota Land Cruiser FJ

На днях профессиональные художники австралийского портала «CarsGuide» выложили в интернет рендер нового варианта Land Cruiser, который, по слухам, получит к своему названию приставку «FJ».

По мнению дизайнеров из «Зеленого контитента», машина позаимствует экстерьерные элементы у прототипа Compact Cruiser EV, завоевавшего в свое время премию «Auto & Design Award». 

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Спекулятивный рендер нового Toyota Land Cruiser FJ

Отличные внедорожные качества новинки «Тойоты» могут подчеркнуть наличием у нее декора в виде пластиковой накладки на переднем бампере, имитирующей стальную защиту, а также квадратных наружных зеркал и «запаски», установленной на двери багажника. 

Фары машины могут получить С-образный дизайн дневных ходовых огней, которые будут стыковаться с узкой решеткой радиатора. Внутри внедорожника ждут планировку, которая ранее была задействована в проекте пикапа Hilux Champ.

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Интерьер пикапа Toyota Hilux Champ

Круглые дефлекторы обдува объединят с простыми горизонтальными линиями передней панели, по центру расположится слегка наклоненный сенсорный экран мультимедийной системы, а дополнят общую картину простое рулевое колесо и полуцифровая комбинация приборов.

По информации японских инсайдеров, новое поколение Toyota Land Cruiser FJ построят на той же платформе iMV, что и азиатский пикап Hilux Champ.

Колесная база машины растянется до 2500 или 2600 мм, а приводить в движение автомобиль будет 2,7-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор на 168 лошадиных сил и 245 Нм крутящего момента. Ассистировать ему предстоит шестидиапазонной автоматической коробке передач, а также полному приводу. 

Сколько будет стоить внедорожник объявят этой осенью после его официальной премьеры, но японская пресса уверена, что за машину будут просить примерно 4 миллиона иен или чуть больше 2 миллионов рублей по нынешнему курсу.

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Фото:CarsGuider, Toyota

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