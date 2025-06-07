Hyundai разрабатывает новый 1,2-литровый турбобензиновый двигатель

Компания Hyundai приступила к разработке нового «наддувного» бензинового мотора с непосредственным впрыском топлива (TGDi), который будет играть ключевую роль в обеспечении питания будущих гибридных и компактных кроссоверов.

Как сообщает издание «Autocar», новая «четверка» создается с уклоном на обеспечение высокой топливной экономичности и совместимости с электрифицированными архитектурами. В качестве первых моделей, которые могут получить его под капот, называют новые и обновленные кроссоверы компании.

Источник утверждает, что новый 1,2-литровый мотор семейства Kappa, скорее всего, дебютирует в реформенном кроссовере BC4i, во всем мире известном как Bayon. Его запуск намечен на вторую половину 2026 года.

Впоследствии двигатель задействуют в будущих мощных гибридных моделях. В их числе должны оказаться новые поколения моделей Creta, Venue и i20.

Производство мотора, считающегося главным конкурентом последнего двигателя Suzuki Z12E, будет вестись на мощностях завода Hyundai в Индии.

Ассистировать ему, по слухам, будет как роботизированная трансмиссия (DCT), так и электромеханический вариатор e-CVT в зависимости от модели.