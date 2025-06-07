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Квартиру на колесах на базе Daihatsu оценили в Японии в 3,3 миллиона рублей

Текст: Михаил Романченко
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Компания Moon Star Export из Японии, специализирующаяся на модернизации легких грузовиков Daihatsu Hijet в кемперы, недавно показала новую концептуальную работу под именем JP Star Happy1 Turbo.

Машина представляет собой подобие маленькой квартиры на колесах, в которой можно жить с удобствами во время длительных путешествий. 

На этот раз в основе автодома от Moon Star Export лежит кей-вэн Daihatsu Atrai. Выбор этой модели в качестве базы для кемпер-вэна связан с тем, что он обладает лучшими мощностными показателями, чем Hijet.

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Daihatsu Atrai
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Под капотом автомобиля работает 0,66-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом, сопряженный с бесступенчатой трансмиссией CVT. Максимальная отдача двигателя равна 64 лошадиным силам, а привод можно выбирать из переднего или полного.

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Главная переделка бюджетника Daihatsu, превращающего его в компактный, но комфортабельный автодом, связана с установкой на машину жилого отсека, в котором предусмотрено все для удобства путешественников. 

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Его внутреннее убранство включает в себя деревянные панели и нетканые сиденья, создающие теплую и уютную атмосферу, бытовую технику (телевизор, холодильник, кондиционер), небольшой кухонный гарнитур с раковиной, а также диван, легко трансформирующийся в двухспальную кровать. 

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Дополнительное спальное место предусмотрено над кабиной водителя и может уместить внутри еще двух человек. 

Стоимость квартиры на колесах уже раскрыта. За кемпер-вэн, названный JP Star Happy1 Turbo, будут просить от 6 миллионов иен или примерно 3,3-миллиона рублей по действующему курсу. 

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Фото:Moon Star Export

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