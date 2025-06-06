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Бюджетный кроссовер Honda научили превращаться в Jeep из 90-х

Текст: Ростислав Архипов
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Компания DAMD из Японии, специализирующаяся на модернизациях и модификациях местных автомобилей, представила свой новый проект. Он основан на недорогом кроссовере Honda WR-V и способен превратить эту бюджетную модель в визуальный аналог внедорожников Jeep из 90-х годов прошлого столетия.

Пакет доработок носит имя Reverb и уже доступен на официальном сайте тюнеров по цене в 327 тысяч 800 иен. При пересчете на российскую валюту это около 180 тысяч рублей.

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Комплект привносит в экстерьер нового Honda WR-V, вышедшего в продажу в Японии в начале этого года, изменения, которые затрагивают по большей части его переднюю часть кузова.

На машину предлагают установить совершенно новую решетку радиатора с шестью прорезями и вырезами под прямоугольные фары, а также более крупный бампер, которые в совокупности отсылают к классическому американскому внедорожнику Jeep Cherokee 1990-х годов.

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Honda WR-V в комплекте от DAMD

Боковую часть автомобиля можно украсить серыми и белыми наклейками с состаренным деревянным зернистым рисунком, напоминающими деревянные панели на старых американских универсалах, а также специальными внедорожными покрышками All-Terrain.

Одновременно с этим DAMD объявила, что с запуском комплекта «Reverb» в Японии собирается дополнить его этим летом деталями для кормы WR-V, а также его салона, но подробностей о них пока нет.

Визуальные изменения никаким образом не сказываются на мощностных характеристиках маленького кроссовера Honda. Даже после модернизации машина продолжит продаваться с 1,5-литровым бензиновым двигателем i-VTEC, работающим в паре с бесступенчатой трансмиссией CVT.

Мощность мотора составляет 118 лошадиных сил, а привод автомобиля может быть только передним. 

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Фото:DAMD

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