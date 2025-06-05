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Самый качественный лифтбэк Китая завезли в Россию: что по ценам

Текст: Алексей Шмидт
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Китай известен своими многочисленными совместными предприятиями с зарубежными автопроизводителями, где выпускаются машины исключительно для местного рынка. Среди них есть совместный завод «поднебесной» GAC и Honda, где сходит с конвейера модель Accord для КНР. 

В недавнем исследовании Китайской сети качества автомобилей местный «Аккорд» набрал самое низкое количество штрафных баллов, которые присуждались за различные дефекты, поломки и неисправности (140 пунктов). Благодаря этому машине удалось обойти такие популярные модели как Volvo S90 (145) и Toyota Camry (145) производства совместного завода GAC-Toyota.

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Honda Accord (GAC-Honda) 2025

Что интересно, недавно этот лифтбэк добрался до российского рынка. Сейчас такие машины можно найти в продаже в Москве, Владивостоке и Уфе. Автомобили есть как в наличии, так и доступны под заказ. Их везут из Китая в одинаковом оснащении.

Honda Accord производства GAC-Honda, комплектуется полуторалитровым мотором с турбонаддувом мощностью 189 лошадиных сил (260 Нм крутящего момента). Ассистентом для него выступает бесступенчатый фирменный «хондовский» вариатор.

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В «Поднебесной» такие машины доступны также с гибридной системой, построенной вокруг 2-литрового ДВС, но в России они пока не предлагаются.

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В арсенал автомобиля входит виртуальная комбинация приборов и мультимедийная с 15-дюймовым широкоформатным сенсорным экраном. 

Стоимость «китайских» Honda Accord на российском рынке начинается от 2 миллионов 950 тысяч рублей и доходит до 3 миллионов 495 тысяч рублей в зависимости от автосалона, выставившего машину на продажу, и выбранной покупателем комплектации.

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Фото:GAC-Honda

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