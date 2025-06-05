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У популярного недорогого кроссовера Toyota в Японии появились революционные поворотники

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Указатели поворотов на большинстве автомобилей в мире выглядят одинаково, а сами автопроизводители не стремятся развивать эти сигналы революционными технологиями. Но не Toyota.

На днях японский концерн рассказал, что внедрил на внутреннем рынке на свой бюджетный кроссовер Corolla Cross новый инновационный вариант «поворотников».

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Новые поворотные огни на Toyota Corolla Cross для Японии

Автором этих огней от Toyota является поставщик запчастей для нее – местная фирма Koito. Главное назначение новшества – попытка спасти как можно больше жизней уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты.

Система названа Signal Road Projection System. И она делает ровно то, что заявлено в ее имени – проецирует ряд световых указателей на тротуар, а также освещает слепые углы.

При включении новых поворотников на Corolla Cross больше людей смогут понять, что в любой момент из-за угла может выскочить машина, тем самым защищая их от потенциального наезда.

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Что интересно, вся эта конструкция не требует значительных изменений в блоке фар. Koito удалось реализовать задумку не прибегая к сложной и дорогой системе, сохранив цену такой же, что и раньше. 

Любопытно, что первым автомобилем Toyota получившим эту технологию, стал именно недорогой «паркетник» Corolla Cross, а не Crown, Alphard или Land Cruiser.

Впрочем, если положительный эффект от ее применения будет очевиден, впоследствии инновационные поворотники могут перекочевать на все модели «Тойоты», а затем и на машины других японских марок, ведь Koito является поставщиком деталей и для многих местных автопроизводителей.

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Фото:Toyota

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