Самый большой кроссовер Kia выехал на тесты

Корейский автопроизводитель Kia готовится представить второе поколение своего самого крупного кроссовера Telluride.

Брат Hyundai Palisade, недавно перебравшегося в свежую генерацию, задержится примерно на год, но его финальный вариант уже обкатывается на дорогах общего пользования.

Снимками тестового автомобиля поделилось издание «KindelAuto». Судя по ним, свежий Telluride примерит новый внешний облик, который изменит оформление его «передка» и кормы.

Сквозь камуфляж проглядывается совершенно новая решетка радиатора с вертикальными изогнутыми ламелями, вертикальные блоки фар, которые станут более узкими и сменят форму, другие наружные зеркала, перелицованный бампер, новые задние фонари и футуристичные колесные диски.

5-метровому автомобилю обещают гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового турбо-ДВС, которая должна обеспечить машине отличные показатели расхода топлива, а также мощность, превышающую 300 лошадиных сил.

Презентовать Kia Telluride собираются до конца этого года. В продажу машина поступит сразу после своего официального дебюта.