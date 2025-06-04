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Самый большой кроссовер Kia выехал на тесты

Текст: Михаил Романченко
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2026 Kia Telluride photo gallery. 2026kiatelluride kiatelluride spotted testing spotted spyshots erlkonig camouflage 2 1

Корейский автопроизводитель Kia готовится представить второе поколение своего самого крупного кроссовера Telluride.

Брат Hyundai Palisade, недавно перебравшегося в свежую генерацию, задержится примерно на год, но его финальный вариант уже обкатывается на дорогах общего пользования.

2026 Kia Telluride photo gallery. 2026kiatelluride kiatelluride spotted testing spotted spyshots erlkonig camouflage 3 1

Снимками тестового автомобиля поделилось издание «KindelAuto». Судя по ним, свежий Telluride примерит новый внешний облик, который изменит оформление его «передка» и кормы. 

2026 Kia Telluride photo gallery. 2026kiatelluride kiatelluride spotted testing spotted spyshots erlkonig camouflage 4

Сквозь камуфляж проглядывается совершенно новая решетка радиатора с вертикальными изогнутыми ламелями, вертикальные блоки фар, которые станут более узкими и сменят форму, другие наружные зеркала, перелицованный бампер, новые задние фонари и футуристичные колесные диски. 

2026 Kia Telluride photo gallery. 2026kiatelluride kiatelluride spotted testing spotted spyshots erlkonig camouflage 1 1

5-метровому автомобилю обещают гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового турбо-ДВС, которая должна обеспечить машине отличные показатели расхода топлива, а также мощность, превышающую 300 лошадиных сил. 

Презентовать Kia Telluride собираются до конца этого года. В продажу машина поступит сразу после своего официального дебюта. 

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Фото:KindelAuto

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