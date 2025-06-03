Новый Sandero Stepway станет ближе к популярному кроссоверу Duster: в повестке полный привод

Sandero и его кроссоверная модификация Stepway остаются одними из самых продаваемых автомобилей на европейском рынке. По итогам прошлого года дилеры в «Старом Свете» реализовали свыше 309 тысяч таких машин, что соответствует прибавке в 14,5% к показателю, продемонстрированному годом ранее.

Но жизненный цикл нынешнего поколения Sandero подходит к концу и Dacia планирует выпустить новую генерацию этой модели в 2027 году.

По информации французского издания «Autoplus», новый Sandero в варианте Stepway превратится из простого хэтчбека в аналог кроссовера и станет ближе к бестселлеру Duster.

Актуальный Dacia Sandero Stepway

Машина будет базироваться на той же платформе, что и будущий Clio 6 поколения и окажется совершенно другим автомобилем в сравнении с простым Sandero, для которого задействуют платформу CMF-B EV.

Какие двигатели получит кроссовер Stepway пока неизвестно, но для обычного «Сандеро» будут положены как бензиновые, гибридные и газовые, так и электрические моторы.

Длина машины должна растянуться до 4,2-метра, а в качестве опции для нее может быть положена система полного привода.

Неофициальный рендер нового Dacia Sandero Stepway

На первых неофициальных рендерах кроссовер «Степвей» показан с необычными широкими глянцевыми пластиковыми накладками на крыльях, квадратным бампером, футуристичными задними фонарями и рейлингами на крыше.

Кроме того, на изображениях видно, что машина обладает высоким дорожным просветом, который вкупе с короткой колесной базой и системой 4WD должен обеспечить ей неплохие качества на бездорожье.