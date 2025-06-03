Легендарный минивэн Mitsubishi Delica обновится в последний раз перед новым поколением D:6

Актуальная генерация знаменитого минивэна Mitsubishi Delica (D:5) находится в строю на протяжении уже 18 лет. После незначительной подтяжки лица в 2018-м году автомобиль поправил свои показатели продаж. Дело идет к тому, что эта модель наконец-то переберется в шестую генерацию (D:6). Но, судя по всему, прямо перед ней нынешний вариант этого минивэна ждет небольшое обновление.

Накануне в японских СМИ появилась фотография тестового прототипа новой Delica D:5 (заглавный снимок), судя по камуфляжной маскировке которого автомобиль ожидает незначительная модернизация внешнего вида.

Машина на снимке щеголяла пленкой, которая прикрывала всю нижнюю половину ее кормы, включая логотип бренда, а также передний бампер. Помимо этих деталей автомобиль, скорее всего, получит обновленные фары и фонари, а также затемненные колесные диски. Появление модернизированной «Делики» ждут до конца этого года.

Неофициальный рендер новой Mitsubishi Delica D:6

Что касается полностью новой генерации этой модели (D:6), то она появится в следующем году. Машина обещает стать родственником Nissan Elgrand и оказаться построенной на платформе CMF, которая улучшит жесткость ее кузова на скручивание.

Кроме того, новая Delica прибавит в размерах в сравнении с предшественницей. Ее длина может достигнуть 4,8-метров, а ширина – 1,8-метров, что обеспечит минивэну дополнительное пространство в салоне.

Интерьер Mitsubishi Outlander

Внешне автомобиль будет походить на концепт-кар D:X Concept, отказавшись от фирменного стиля Dynamic Shield. Машина может заполучить тонкие дневные ходовые огни, квадратные фары, а также широкий пластиковый обвес, начинающийся на бамперах и проходящий через весь кузов.

Об агрегатной линейке минивэна D:6 пока можно только догадываться. Ходят слухи, что автомобиль получит под капот плагин-гибридную систему на базе 2,4-литрового ДВС, которая позволит «Делике» прибавить в показателе производительности и экономичности.

При этом в базовых комплектациях автомобиль, вероятно, будет приводиться в движение 2,2-литровым турбодизельным двигателем, который обеспечит машине более доступную цену.