ДомойАвтоновости сегодняЛегендарный минивэн Mitsubishi Delica обновится в последний раз перед новым поколением D:6

Легендарный минивэн Mitsubishi Delica обновится в последний раз перед новым поколением D:6

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
250603 28582 75 vd7Qp 1

Актуальная генерация знаменитого минивэна Mitsubishi Delica (D:5) находится в строю на протяжении уже 18 лет. После незначительной подтяжки лица в 2018-м году автомобиль поправил свои показатели продаж. Дело идет к тому, что эта модель наконец-то переберется в шестую генерацию (D:6). Но, судя по всему, прямо перед ней нынешний вариант этого минивэна ждет небольшое обновление. 

Накануне в японских СМИ появилась фотография тестового прототипа новой Delica D:5 (заглавный снимок), судя по камуфляжной маскировке которого автомобиль ожидает незначительная модернизация внешнего вида.  

Машина на снимке щеголяла пленкой, которая прикрывала всю нижнюю половину ее кормы, включая логотип бренда, а также передний бампер. Помимо этих деталей автомобиль, скорее всего, получит обновленные фары и фонари, а также затемненные колесные диски. Появление модернизированной «Делики» ждут до конца этого года.

250603 28582 76 dMrBb 1
Неофициальный рендер новой Mitsubishi Delica D:6

Что касается полностью новой генерации этой модели (D:6), то она появится в следующем году. Машина обещает стать родственником Nissan Elgrand и оказаться построенной на платформе CMF, которая улучшит жесткость ее кузова на скручивание. 

Кроме того, новая Delica прибавит в размерах в сравнении с предшественницей. Ее длина может достигнуть 4,8-метров, а ширина – 1,8-метров, что обеспечит минивэну дополнительное пространство в салоне.

250603 28582 77 V9Bp2 1
Интерьер Mitsubishi Outlander

Внешне автомобиль будет походить на концепт-кар D:X Concept, отказавшись от фирменного стиля Dynamic Shield. Машина может заполучить тонкие дневные ходовые огни, квадратные фары, а также широкий пластиковый обвес, начинающийся на бамперах и проходящий через весь кузов. 

Об агрегатной линейке минивэна D:6 пока можно только догадываться. Ходят слухи, что автомобиль получит под капот плагин-гибридную систему на базе 2,4-литрового ДВС, которая позволит «Делике» прибавить в показателе производительности и экономичности.

При этом в базовых комплектациях автомобиль, вероятно, будет приводиться в движение 2,2-литровым турбодизельным двигателем, который обеспечит машине более доступную цену. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети, BestCarWeb, Mitsubishi

Читайте также:

Последние новости:

Новый минивэн и кроссовер Nissan за небольшие деньги...

Самый экономичный гибридный кроссовер в мире просится в...

Новое поколение аналога Solaris от Toyota будет расходовать...

Новое роскошное спорткупе Lexus окажется родным братом новой...

Представлен бронированный внедорожник Condor: у него цвет BMW,...

Toyota обещает выпустить крутое новое поколение купе GR86,...

Доступный 7-местный космовэн Hyundai на базе Creta попал...

Новый бюджетный кроссовер Kia, известный в России, приобретет...

Рамный внедорожник Suzuki, за которым в Японии выстраиваются...

Новый Nissan Micra показан в очень быстрой версии...

Легендарные Nissan Skyline GT-R (R34) и Honda S2000...

В России появился аналог быстрого и роскошного кроссовера...

Новое поколение седана Sonata от Hyundai поразит своим...

Официальный сайт Nissan рассекретил дату выхода нового кросс-купе...

Следующий мировой автомобильный кризис может быть вызван нехваткой...

Новый кроссовер Toyota для небогатых покупателей представлен официально

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+