Новый минивэн и кроссовер Nissan за небольшие деньги появятся уже совсем скоро

Компания Nissan активно работает над новыми автомобилями. В их числе значится как минимум две бюджетные модели, которые начнут свой путь с индийского рынка.

Недавно эту информацию подтвердил гендиректор индийского офиса «Ниссан» Саурабх Ватса, рассказавший, что японский автопроизводитель готовит новый недорогой минивэн и кроссовер.

По словам топ-менеджера Nissan, новый минивэн будет запущен в первом квартале 2026 года. Им должен оказаться компактвэн, который будет построен на платформе Renault Triber. Его длина составит без малого 4-метра, ширина будет равна 1,7-метрам, а высота – 1,6-метрам.

Тизер нового бюджетного минивэна Nissan

Расстояние между осями растянется до 2,6-метра, а в салоне расположится три ряда сидений, предназначенные для семи человек.

Снаружи такой автомобиль должен получить собственный дизайн Nissan, который не будет пересекаться с родственным Renault Triber. Машину собираются наделить узкой светодиодной оптикой и бамперами со спортивными контурами, а также рейлингами на крыше.

Под капотом новинки может расположиться литровый 3-цилиндровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 72 лошадиные силы, работающий в паре с 5-ступенчатой механической или 5-диапазонной автоматической коробками передач.

Тизер нового бюджетного кроссовера Nissan

Что касается нового бюджетного кроссовера, то им может оказаться перелицованная копия Renault Duster 3 поколения.

Близнец бестселлера «Рено» должен отличиться собственной внешностью с перевернутыми L-образными дневными ходовыми огнями, а также по-своему оформленным «передком», кормой и даже боковинами кузова.

В продажу новый компактвэн Nissan поступит в первом квартале 2026 года, а родственник Duster подоспеет к нему ближе к середине года.