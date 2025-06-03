Самый экономичный гибридный кроссовер в мире просится в рестайлинг: первые изображения

Вторая генерация модели Kia Niro появилась на свет осенью 2021 года, так что для нее уже давно назрел плановый рестайлинг. Автомобиль, считающийся самым экономичным гибридным SUV на планете (с рекордным расходом всего 3-литра на 100 км), сейчас продается в простой бензино-электрической версии и подключаемой, а также в полностью электрической модификации.

Какие перемены ждут внешнюю сторону этой модели с обновлением на днях продемонстрировали цифровые художники из Южной Кореи.

Авторы рендеров показали реформенный Niro в нескольких цветовых вариациях, пообещав машине новый фирменный стиль Kia.

Спеулятивный рендер нового Kia Niro

По мнению независимых дизайнеров студии «NYMammoth», обновленный «Ниро» сменит оформление передней части кузова.

На место многоугольной головной оптике со светодиодной подсветкой ДХО снизу придут большие вертикальные кластеры фар с ходовыми огнями бумерангообразной формы.

Спеулятивный рендер нового Kia Niro

Решетка радиатора автомобиля станет еще уже, а бампер обзаведется новой нижней «губой» из серебристого пластика и декоративными вставками этого же цвета.

Дополнят изменения во внешности машины широкие пластиковые вставки на дверях, защищающие их лакокрасочное покрытие от повреждений, и колесные диски нового дизайна.

Спеулятивный рендер нового Kia Niro

Кардинальных изменений в технической стороне этой компактной SUV-модели Kia ожидать не стоит.

Скорее всего машина продолжит предлагаться в классической и подключаемой гибридных версиях, а также в полностью электрической модификации, но прибавит в экономичности и запасе хода в сравнении с предшественниками.

Премьеру новый Kia Niro может справить уже в конце этого – начале следующего года.