Toyota обещает выпустить крутое новое поколение купе GR86, не снимая нынешнее с производства

Toyota Supra готовится к снятию с конвейера (по крайней мере временно), но как насчет другого популярного купе японской марки – GR86? На днях руководство «Тойоты» подтвердило, что эта модель точно сохранится в ближайшем будущем.

По словам старшего вице-президента по планированию и стратегии в Северной Америке Купера Эриксена Toyota, GR86 играет важную роль доступного, но при этом веселого спортивного автомобиля, поэтому компания всеми силами стремится сохранить его в линейке бренда и субмарки GR.

Отправлять эту модель на так называемый «перерыв», который ждет Supra, японцы не собираются, поэтому разработка ее нового поколения идет полным ходом. В самой «Тойоте» называют его очень «крутым» и важным для компании.

Третье поколение GR86 должно стать одним из вариантов расширения линейки Gazoo Racing, в которую, по слухам, скоро войдут возрожденные спортивные купе MR2 и Celica.

Ранее инсайдеры из «Страны восходящего солнца» писали, что в свежей генерации GR86 пути Toyota и Subaru, разрабатывавших эту машину совместно, разойдутся. Приведет ли это к радикально новому автомобилю, созданному исключительно усилиями «Тойоты», пока неизвестно.

Выяснить это удастся не раньше, чем через пару лет. А пока GR86 будет оставаться в строю даже несмотря на то, что поток его покупателей постепенно сокращается.