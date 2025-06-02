Официальный сайт Nissan рассекретил дату выхода нового кросс-купе Leaf

В марте этого года Nissan раскрыл первую информацию о новом поколении электромобиля Leaf, который в свежей генерации превратится в кросс-купе. Накануне на официальной странице сайта Nissan в Великобритании появился обратный отсчет до запуска машины.

Согласно информации, опубликованной на этом портале, до старта продаж одной из главных новинок «Ниссан» этого года остается всего 16 дней.

Официальный релиз нового электрического «паркетника» Nissan запланирован на 18 июня. Максимальный запас хода этой модели японского автопроизводителя составит свыше 600 километров.

Новое поколение Leaf будет построено на той же электромобильной платформе CMF EV, что и Ariya. Машина превратится из классического хэтчбека в кроссовер спортивного типа с покатой линией крыши, характерной для автомобилей сегмента кросс-купе.

Спереди новинка «Ниссан» примерит оформление концепт-кара Chill-Out, обзаведясь горизонтальной световой полосой и светодиодными ДХО, а также приобретет устойчивые к царапинам бамперы и колесные арки с боковыми юбками. Дополнят образ машины 19-дюймовые многоспицевые диски.

Компоновка салона нового Leaf пока не анонсирована, но внутри машины можно ожидать как минимум другой передней панели и двух 12,3-дюймовых экранов, сочетающих в себе дисплеи мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

За счет объединения электродвигателя, инвертора и редукторов в модули пространство внутри автомобиля, которое ранее занимало это оборудование, было увеличено.

От нового Leaf ожидают вариантов с одним электромотором и передним приводом, а также полноприводных модификациях с двумя электрическими двигателями.

Машине будут положены батареи емкостью 66 и 91 кВт/ч, которые обеспечат ей максимальный запас хода, превышающий отметку в 600 километров на одном заряде, что станет заметной прибавкой к предшественнику.