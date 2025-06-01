Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda уже не за горами

Японский автопроизводитель Mazda разрабатывает новый кроссовер начального уровня, который станет самым компактным и недорогим предложением компании в сегменте SUV. Машина позиционируется в качестве преемника модели CX-3 и, по слухам, получит имя CX-20.
На недавнем мероприятии в Таиланде «маздовцы» показали первые эскизы своего грядущего субкомпакта, которые недавно легли в основу неофициальных рендеров этой модели авторства журнала «CarsCoops».
Независимый художник Джош Бернс опубликовал собственное видение этого проекта, судя по которому машине предстоит оказаться похожей на старших родственников CX-60 и CX-90.
Автомобиль, представленный на рендерах, обладает широкой и агрессивной решеткой радиатора, окруженной узкими светодиодными фарами и расположенными вертикально дневными ходовыми огнями.
Общий профиль машины выглядит как спортивный с покатой линией крыши, характерной для так называемых кросс-купе.
Изображений интерьера кроссовера CX-20 пока нет, но, скорее всего, салон «паркетника» окажется премиальнее и технологичнее, чем у уходящего CX-3.
Внутри автомобиля можно ожидать появления цифровой приборной панели и новейшей информационно-развлекательной системы Mazda.
Ожидается, что оснащать новый кроссовер Mazda будут умеренно-гибридной силовой установкой, работающей от рядного 4-цилиндрового двигателя, объем которого, вероятно, составит 1,5- или 2-литра.
Как и CX-3, CX-20 будет опираться на переднеприводную компоновку и получит полный привод в качестве опции. Вариант с подключаемой гибридной системой пока кажется маловероятным, но все же возможным в будущем.
Конкурировать на рынке субкомпактных SUV новый бюджетный кроссовер Mazda собирается с такими моделями как Hyundai Kona, Honda HR-V, Kia Stonic, Toyota Yaris Cross и другими.
Премьера машины может состояться в течение ближайших 18 месяцев.