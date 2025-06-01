Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda уже не за горами

Японский автопроизводитель Mazda разрабатывает новый кроссовер начального уровня, который станет самым компактным и недорогим предложением компании в сегменте SUV. Машина позиционируется в качестве преемника модели CX-3 и, по слухам, получит имя CX-20.

На недавнем мероприятии в Таиланде «маздовцы» показали первые эскизы своего грядущего субкомпакта, которые недавно легли в основу неофициальных рендеров этой модели авторства журнала «CarsCoops».

Официальные скетчи нового субкомпактного кроссовера Mazda

Независимый художник Джош Бернс опубликовал собственное видение этого проекта, судя по которому машине предстоит оказаться похожей на старших родственников CX-60 и CX-90.

Автомобиль, представленный на рендерах, обладает широкой и агрессивной решеткой радиатора, окруженной узкими светодиодными фарами и расположенными вертикально дневными ходовыми огнями.

Неофициальный рендер нового субкомпактного кроссовера Mazda CX-20

Общий профиль машины выглядит как спортивный с покатой линией крыши, характерной для так называемых кросс-купе.

Изображений интерьера кроссовера CX-20 пока нет, но, скорее всего, салон «паркетника» окажется премиальнее и технологичнее, чем у уходящего CX-3.

Неофициальный рендер нового субкомпактного кроссовера Mazda CX-20

Внутри автомобиля можно ожидать появления цифровой приборной панели и новейшей информационно-развлекательной системы Mazda.

Ожидается, что оснащать новый кроссовер Mazda будут умеренно-гибридной силовой установкой, работающей от рядного 4-цилиндрового двигателя, объем которого, вероятно, составит 1,5- или 2-литра.

Как и CX-3, CX-20 будет опираться на переднеприводную компоновку и получит полный привод в качестве опции. Вариант с подключаемой гибридной системой пока кажется маловероятным, но все же возможным в будущем.

Конкурировать на рынке субкомпактных SUV новый бюджетный кроссовер Mazda собирается с такими моделями как Hyundai Kona, Honda HR-V, Kia Stonic, Toyota Yaris Cross и другими.

Премьера машины может состояться в течение ближайших 18 месяцев.