Самый доступный гибридный вседорожник в мире появится в 2026 году

Гибридные автомобили никогда не считались бюджетными из-за своей дорогостоящей конструкции, в которую входит электрический довесок. Но вскоре этот миф будет развеян компанией Suzuki, которая готовит самый доступный в мире гибридный кроссовер.

Специально для своего бюджетного «паркетника» Fronx японский автопроизводитель разрабатывает собственную гибридную систему под кодовым названием HEV. Считается, что помимо модели «Фронкс» в подкапотное пространство ее примут модели Baleno, Swift и Brezza.

Suzuki Fronx

Официальных подробностей о силовой установке нет, но журналисты индийских СМИ пишут, что разработать ее собираются на базе 1,2-литрового 3-цилиндрового бензинового мотора, заимствованного у хэтчбека Swift.

Бензино-электрический агрегат должен обеспечить Fronx средний расход топлива на уровне 2,5-литра на 100 км. Выбор трансмиссий для него будет включать «механику» или автоматизированную коробку передач AMT.

Интерьер Suzuki Fronx

Сколько будет стоить новый гибридный кроссовер Suzuki пока неясно. Обычный Fronx, оснащенный простым бензиновым мотором, оценен в Индии в сумму от 754 тысяч местных рупий (от 680 тысяч рублей).

От нового бензино-электрического варианта машины ждут прайса минимум в 2 миллиона рупий, что эквивалентно сумме в 1,8-миллиона рублей по действующему курсу.

Запуск автомобиля в продажу запланирован на 2026 год.