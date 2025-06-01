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Самый доступный гибридный вседорожник в мире появится в 2026 году

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Гибридные автомобили никогда не считались бюджетными из-за своей дорогостоящей конструкции, в которую входит электрический довесок. Но вскоре этот миф будет развеян компанией Suzuki, которая готовит самый доступный в мире гибридный кроссовер.

Специально для своего бюджетного «паркетника» Fronx японский автопроизводитель разрабатывает собственную гибридную систему под кодовым названием HEV. Считается, что помимо модели «Фронкс» в подкапотное пространство ее примут модели Baleno, Swift и Brezza. 

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Suzuki Fronx

Официальных подробностей о силовой установке нет, но журналисты индийских СМИ пишут, что разработать ее собираются на базе 1,2-литрового 3-цилиндрового бензинового мотора, заимствованного у хэтчбека Swift.

Бензино-электрический агрегат должен обеспечить Fronx средний расход топлива на уровне 2,5-литра на 100 км. Выбор трансмиссий для него будет включать «механику» или автоматизированную коробку передач AMT. 

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Интерьер Suzuki Fronx

Сколько будет стоить новый гибридный кроссовер Suzuki пока неясно. Обычный Fronx, оснащенный простым бензиновым мотором, оценен в Индии в сумму от 754 тысяч местных рупий (от 680 тысяч рублей).

От нового бензино-электрического варианта машины ждут прайса минимум в 2 миллиона рупий, что эквивалентно сумме в 1,8-миллиона рублей по действующему курсу. 

Запуск автомобиля в продажу запланирован на 2026 год.

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Фото:Suzuki

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