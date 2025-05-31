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RAV4 – с чего начинался самый популярный кроссовер Toyota

Текст: Михаил Романченко
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Не так давно состоялась официальная премьера шестого поколения кроссовера Toyota RAV4. Машина подверглась пересмотру внешнего облика, который сделал ее более современным автомобилем, а также получила улучшенное техническое оснащение. «РАВ4» – это мировой бестселлер «Тойоты».

Он опережает по продажам такие модели как Tesla Model Y и Toyota Corolla. Но как ему удалось стать таим популярным? Ответ кроется в самой идее такой машины.

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Концепт-кар Toyota RAV-Four

Все начиналось с прототипа, названного RAV-Four, в 1989 году. Шоу-кар был представлен на Токийском автосалоне. Имя концепта расшифровывалось следующим образом: «машина для активного отдыха с системой полного привода».

toyota rav four prototype 1989 1 1

Разработка концепта началась еще в 1986 году, когда в руководстве «Тойота» задумались о том, чтобы создать компактную и универсальную модель, которая будет сочетать в себе практичность городской машины и приключенческий характер внедорожников.

В результате на свет появился кроссовер с необычным внешним видом: круглыми фарами, асимметричной решеткой радиатора, расширенными колесными арками, а также рельефными боковинами. 

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Длина автомобиля составляла всего 3,7-метра. В его оснащение входили массивные покрышки для бездорожья, а также практичная сетка на передней панели, позволяющая удерживать ценные вещи на неровной местности.

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Сочетание компактных размеров, полного привода и платформы, изначально разработанной для седана, произвело фурор. Оглядываясь назад, многие считают, что это был первый настоящий современный кроссовер — задолго до того, как само слово вошло в обиход.

Сегодня RAV4 является самым продаваемым кроссовером Toyota в мире и одним из самых популярных автомобилей на планете.

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Фото:Toyota

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