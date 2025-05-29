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Kia может выпустить новый вездеход для бездорожья с практичным кузовом

Текст: Алексей Шмидт
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В конце 2024 года Kia представила новый рамный пикап Tasman, который сейчас продается в Южной Корее. Но, как оказалось, это не последняя итерация такого утилитарника.

Уже весной этого года на выставке в Сеуле показали прототип супер-внедорожной модификации Tasman, которая получила приставку к имени WKNDR. В «Киа» ничего не говорили о намерении вывести такую машину в продажу, но недавно она все-таки была замечена во время испытаний.

Тестовый прототип, который удалось подловить на дорогах Кореи, выглядел как нечто среднее между концептом WKNDR и внедорожной комплектацией актуального Tasman X-Pro. 

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Тестовый мул нового внедорожного пикапа Kia

Мул, обкатывавшийся неподалеку от Сеула, был обут в широкие вездеходные покрышки. Машина обладала гораздо более широкой колеей и заметно увеличенным просветом в сравнении с простым «Тасманом». Но самое интересное крылось в ее оснащении.

Загадочный автомобиль был укомплектован встроенной лебедкой, прикрепленной к переднему бамперу, намекающим, что это будет уже не обычный утилитарник, а полноценный вездеход. 

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Тестовый мул нового внедорожного пикапа Kia

Корейская пресса пишет, что замеченный в естественной среде прототип может быть просто рабочим доказательством концепции, и в конечном счете не факт, что попадет в производство.

Впрочем, учитывая, что рынок внедорожников сейчас на подъеме, отказ от запуска такого пикапа может оказаться для Kia большой ошибкой.  

Если внедорожному пикапу все же решатся дать «зеленый свет», то он имеет все шансы навязать конкуренцию таким экстремальным моделям Ford Ranger Raptor и Toyota Hilux GR Sport.  

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Фото:Kia

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