Самый дешевый Toyota Land Cruiser принимает финальную форму

Toyota работает над самым дешевым в семействе Land Cruiser внедорожником, который, по слухам, наградят приставкой к названию в виде литеры «FJ».

Небольшой вездеход был впервые показан на тизере еще во время премьеры Land Cruiser Prado (250) несколько лет назад, а теперь эта машина готовится принять финальную форму.

Официальный тизер нового маленького внедорожника Toyota

На днях в базе Всемирной организации по интеллектуальной собственности появился любопытный патент на дизайн автомобиля, который с большой долей вероятности является именно долгожданным Land Cruiser FJ.

Машина на черно-белых картинках выглядит как компактный внедорожник с квадратным дизайном, похожий на тот, что рекламировали на презентации нового «Прадо».

Патентное изображение нового мини-внедорожника Toyota

Передняя часть автомобиля выглядит достаточно просто. Ее оформление включает в себя рельефный капот, С-образные дневные ходовые огни и широкий бампер, выступающий вперед, который плавно переходит в пластиковые накладки на колесных арках и дверях.

Боковины внедорожника, очевидно, срисованы с Land Cruiser Prado (250), а сзади красуется большой пластиковый бампер и виднеется полноразмерная «запаска», установленная на двери багажника.

Патентное изображение нового мини-внедорожника Toyota

Заявку на регистрацию дизайна машины Toyota подала 30 января 2024 года, но никаких подробностей о ее технической части не привела.

Ходят слухи, что в качестве платформы для внедорожника будет использована архитектура IMV-0. Ее собираются использовать в основе следующей генерации Hilux и Fortuner.

Существует высокий шанс, что под капотом Land Cruiser FJ расположатся знакомые для владельцев Toyota турбодизели семейства GD объемом 2,4- и 2,8-литра, а также бензиновый агрегат Dual VVT-i.

Презентация нового внедорожника «Тойоты» должна состояться в ближайшие несколько месяцев.