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В Россию ввезли хардкорный рамный вездеход Ford по удивительной цене

Текст: Алексей Шмидт
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Несмотря на то, что компания Ford больше не импортирует в Россию свои автомобили, а также не выпускает здесь свои машины, недостатка в моделях этого американского автопроизводителя на нашем рынке не наблюдается. Более того, порой до рынка РФ добираются машины, которые вряд ли бы продавались тут даже если бы «Форд» не свернул свой бизнес в стране. 

Как удалось выяснить нашей редакции, накануне в России начали предлагать новый рамный внедорожник Ford Bronco, но не его обычную версию, а экстремальный вариант Raptor, ориентированный на бездорожье. 

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Ford Bronco Raptor

Хардкорный вездеход отличается от своего простого варианта доработками, которые открывают для него путь для самого жесткого офф-роуда. Такие машины обладают увеличенным дорожным просветом до 33 см, а также модернизированным шасси, которое было заметно укреплено в сравнении с обычным Bronco.

Для того, чтобы «переваривать» глубокие ямы, автомобиль наделен специальными «всеядными» амортизаторами фирмы Fox. За счет них ход подвески машины заметно увеличился. Но это еще не все.

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Рама Ford Bronco Raptor (цветом подкрашены доработанные детали)

Усилению как спереди, так и сзади подверглись редукторы и полуоси, колея оказалась расширена на 218 мм, а в качестве колесных дисков были выбраны 17-дюймовые «катки» с бедлоками, которые идут в комплекте с грязевыми покрышками BFGoodrich K02.

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Приводит в движение приехавший в единственном экземпляре в Россию Bronco Raptor 3-литровый твин-турбомотор V6, развивающий мощность в 424 лошадиные силы. Помогают ему 10-скоростная автоматическая трансмиссия, полный привод, понижающая передача и блокировки межколесных дифференциалов. 

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Интерьер Ford Bronco Raptor

В США стоимость хардкорной версии внедорожника Ford Bronco начинается от 90 тысяч долларов (7,2-миллиона рублей), но в России параллельно импортированная машина по традиции оценена гораздо дороже.

За автомобиль 2025 года без пробега, находящийся в распоряжении одного из дилеров Московской области, просят 15 миллионов 899 тысяч 999 рублей. 

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Фото:Ford

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