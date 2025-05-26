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Японский хит Mitsubishi Delica Mini поменяется раньше, чем все думали: причем здесь новый Nissan Roox

Текст: Михаил Романченко
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Появившийся в конце 2022 года компактвэн Mitsubishi Delica Mini, никак кроме названия не пересекавшийся с оригинальной «Деликой», был отлично принят в Японии.

За 2,5 года эта модель накопила потрясающие показатели продаж и недавно обзавелась спецверсией Limited Edition. Но накануне выяснилось, что компакт-кар собираются снять с производства. Правда не надолго, ведь для нее уже готовится преемник.

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Скриншот с официального сайта Mitsubishi в Японии

На официальном сайте Mitsubishi в Японии появилась плашка о том, что прием заказов на Delica Mini во всех версиях, кроме Limited Edition, остановлен. Инсайдеры полагают, что это намек на скорое прекращение выпуска этой модели.

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Mitsubishi Delica Mini текущего поколения

Такое решение компании выглядит по меньшей мере странным, учитывая популярность автомобиля среди местных покупателей и короткий срок жизни, составивший всего два с половиной года. 

Впрочем, японские пользователи сети уже нашли причину готовящегося снятия с конвейера «Мини Делики». На слайдах с новыми моделями, показанных ранее в этом году компанией Nissan был замечен некий компакт-кар Nissan Roox, который собираются отправить в продажу этой осенью.

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Официальный слайд с презентации новых моделей Nissan на ближайшие годы

Ходят слухи, что новая Delica Mini окажется клоном этой модели и унаследует у нее гибридную силовую установку e-Power нового поколения, которая обеспечит машине впечатляющие показатели расхода топлива.

В сочетании с оптимизированной платформой модернизированный компактвэн Mitsubishi сменит дизайн и немного увеличится в габаритах. Первые официальные подробности о реформенной Delica Mini могут появиться уже в следующем году.

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Фото:Mitsubishi, Nissan

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