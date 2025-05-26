Японский хит Mitsubishi Delica Mini поменяется раньше, чем все думали: причем здесь новый Nissan Roox

Появившийся в конце 2022 года компактвэн Mitsubishi Delica Mini, никак кроме названия не пересекавшийся с оригинальной «Деликой», был отлично принят в Японии.

За 2,5 года эта модель накопила потрясающие показатели продаж и недавно обзавелась спецверсией Limited Edition. Но накануне выяснилось, что компакт-кар собираются снять с производства. Правда не надолго, ведь для нее уже готовится преемник.

Скриншот с официального сайта Mitsubishi в Японии

На официальном сайте Mitsubishi в Японии появилась плашка о том, что прием заказов на Delica Mini во всех версиях, кроме Limited Edition, остановлен. Инсайдеры полагают, что это намек на скорое прекращение выпуска этой модели.

Mitsubishi Delica Mini текущего поколения

Такое решение компании выглядит по меньшей мере странным, учитывая популярность автомобиля среди местных покупателей и короткий срок жизни, составивший всего два с половиной года.

Впрочем, японские пользователи сети уже нашли причину готовящегося снятия с конвейера «Мини Делики». На слайдах с новыми моделями, показанных ранее в этом году компанией Nissan был замечен некий компакт-кар Nissan Roox, который собираются отправить в продажу этой осенью.

Официальный слайд с презентации новых моделей Nissan на ближайшие годы

Ходят слухи, что новая Delica Mini окажется клоном этой модели и унаследует у нее гибридную силовую установку e-Power нового поколения, которая обеспечит машине впечатляющие показатели расхода топлива.

В сочетании с оптимизированной платформой модернизированный компактвэн Mitsubishi сменит дизайн и немного увеличится в габаритах. Первые официальные подробности о реформенной Delica Mini могут появиться уже в следующем году.