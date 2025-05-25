Популярный в Японии кроссовер Toyota Harrier нового поколения будет мощным и очень экономичным

Кроссовер Toyota RAV4 совсем недавно перебрался в новое поколение, а в ближайшие годы то же самое ждет его популярного в Японии родственника – Harrier.

Машина, позиционирующаяся как премиальный «Рафик», должна сменить актуальную генерацию через несколько лет. Японская пресса на днях раскрыла ключевую информацию о переменах в этой модели.

По информации, опубликованной в авторитетных СМИ «Страны восходящего солнца», в свежем поколении Toyota Harrier будет комплектоваться новым полуторалитровым двигателем с турбонаддувом. Его мощность, по слухам, составит примерно 180 лошадиных сил, а средний расход топлива окажется равным 6,5-литрам на 100 км.

Помимо него автомобиль собираются предложить с 1,5-литровой бензиново-электрической установкой, имеющей комбинированную мощность в 230 лошадиных сил, и потребляющую в среднем всего 4,2-литра топлива на 100 километров пути.

Спекулятивный рендер нового поколения Toyota Harrier

Но а самым мощным исполнением следующего Harrier должен стать подключаемый гибридный вариант (PHEV), выдающий до 315 лошадиных сил и поедающий до 4,6-литра горючего на каждую «сотню» км.

Как и новый RAV4, свежий «Харриер» будет построен на модернизированной платформе TNGA-K, которая обеспечит ему улучшенную жесткость кузова на скручивание и предложит для машины полезные водительские функции, такие как система автономного управления TSS с технологией предотвращения столкновений и автоматической помощью при парковке.

Внешне машина может перенять стиль концепт-кара Sport Crossover, представленного «Тойотой» в 2022 году, и примерить дизайн передней части кузова и кормы в стиле современных Prius и Camry.

Интерьер нового поколения кроссовера Toyota RAV4

Салон кроссовера хотят оформить в стиле нового RAV4 с программной платформой Toyota Arene и 12,3-дюймовым экраном цифровой комбинации приборов, а также с центральным дисплеем диагональю 10,5- или 12,9-дюйма.

Ключевым отличием Harrier нового поколения с точки зрения интерьера должно стать использование более высококлассных материалов отделки, чем в RAV4.

Справить презентацию новый Toyota Harrier должен уже в конце 2026 – начале 2027 года.