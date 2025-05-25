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В Россию ввезли новый рамный внедорожник Mitsubishi: что по ценам

Текст: Алексей Шмидт
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Копия Mitsubishi Triton 2024 GSR front 1

Модельная линейка компании Mitsubishi всегда включала как минимум несколько рамных моделей, ориентированных на преодоление бездорожья. Ничего в этом плане не поменялось и сегодня, где по-прежнему остается внедорожный пикап L200.

Машина, известная на отдельных рынках как Triton, недавно стала доступна для россиян. Предложения о продаже таких автомобилей наша редакция обнаружила в рамках регулярного мониторинга предложений «серых» автосалонов.

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Mitsubishi L200 2025

L200 шестого поколения официально не продавался в России, но с недавнего времени его начали завозить к нам по схемам альтернативного импорта. Такие машины обладают полноценной системой полного привода, а также оснащены тяговитым 2,4-литровым дизельным мотором.

На мировом рынке для этого двигателя предусмотрено три варианта форсировки: на 150, 185 и 205 л.с., но до нашего рынка L200 доехал с агрегатом базовой и средней мощности (с крутящим моментом в 330 Нм и 430 Нм соответственно). В качестве трансмиссии для него предлагается шестискоростная автоматическая коробка передач.

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Несмотря на одну из начальных комплектаций пикап Mitsubishi L200, завезенный в Россию, оснащен системой жестко-подключаемого полного привода Easy Select 4WD и Super Select 4WD второго поколения.

В их арсенал входит не только центральный дифференциал, но и «понижайка», а также специальные режимы работы, адаптированные под разные внедорожные условия.

Кроме того, в арсенал модели входят такие современные опции как адаптивный «круиз», система контроля полосы движения и многие другие электронные водительские помощники.

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Порядок цен на новый внедорожный утилитарник Mitsubishi для России выглядит следующим образом.

Наименее дорогим автомобилем 2025 года выпуска без пробега, доступным сегодня в продаже в РФ, является экземпляр из Новосибирска по цене в 4 миллиона 600 тысяч рублей. 

Что касается самого небюджетного L200, то он выставлен в Самаре за 5 миллионов 890 тысяч рублей.

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Фото:Mitsubishi

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