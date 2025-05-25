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Самый желанный автомобиль в Европе оставят без серьезных изменений

Текст: Алиса Шашкова
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Самый продаваемый автомобиль в Европе по итогам прошлого года – Dacia Sandero – близок к тому, чтобы пройти через процедуру планового обновления. Ожидается, что презентация рестайлингового хэтчбека состоится весной 2026 года.

Французский портал «Automobile-Magazine» уверен, что знает, какие изменения ждут реформенный бестселлер Dacia с модернизацией. И, судя по всему, они будут точечными.

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Тестовый прототип обновленного Dacia Sandero

Не так давно Dacia приступила к тестовым испытаниям реформенного «Сандеро». Прототип, обкатывавшийся во Франции, выглядел практически идентичным нынешней модели. Единственной разницей, видимой глазу, стало слегка иное оформление «передка» и кормы машины.

Дизайнер Дидье Рик, подготовивший первый рендер нового Sandero, полагает, что румынская 5-дверка с обновлением приобретет новое оформление решетки радиатора, которая вместо хромированных полос примерит пиксельный рисунок. Причем как в верхней части, так и нижней.

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Неофициальный рендер нового Dacia Sandero

Кроме того, машина может лишиться противотуманных фонарей, место которых в слегка переделанном бампере займут декоративные пластиковые вставки. 

В салоне нового «Сандеро» ждут появления цифровой комбинации приборов и новых материалов отделки, а под капотом дебюта 1,2-литрового 3-цилиндрового мотора, соответствующего стандартам Евро-7.

Помимо него автомобилю будет положена гибридная система на базе 1,8-литрового ДВС, который в Duster и Bigster развивает 155 лошадиных сил. 

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Фото:Automobile-Magazine/Didier Ric, соцсети

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