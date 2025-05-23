Самый ненадежный полноразмерный пикап на планете по-прежнему остается мировым бестселлером

В России пикапы не так популярны, как во многих других странах мира, где на них приходятся внушительные объемы продаж.

Особняком в списке полноразмерных утилитарников стоит модель Ford F-Series (F-150), которая всегда находится в ТОП-е самых продаваемых машин на планете. Причем делать это ей удается даже несмотря на звание самого ненадежного автомобиля в своем сегменте.

Согласно исследованию «J.D.Power», Ford F-150 занимает последнее место по качеству среди своих конкурентов с оценкой 78 баллов из 100.

Ford F-150

Чуть лучше дела обстоят у Toyota Tundra, которая недавно столкнулась с неожиданными отзывными кампаниями из-за своего двигателя (82 балла из 100), а также с Chevrolet Silverado 1500 (84/100). Но а самым образцовым с точки зрения надежности считается RAM 1500 (89/100).

Аналитики, составлявшие этот рейтинг, опираются в своем исследовании на отзывы реальных владельцев машин, которые эксплуатировали свои автомобили в течение 24-36 месяцев.

Всем им предлагают пройти опрос, в котором можно рассказать о любых проблемах с авто – от вздутия краски на кузове до неисправностей двигателя, трансмиссии и других деталей.

Интерьер Ford F-150

Что интересно, негативная оценка Ford F-150 со стороны его обладателей по-прежнему не отталкивает покупателей.

По информации «Focus2Move», по итогам первого квартала Ford F-Series не только вошел в десятку самых популярных машин в мире, но и занял третье место с результатом в 225 тысяч 501 проданный автомобиль.

Спрос на пикап вырос на 24 процента, что позволило ему опередить по этому показателю такие бестселлеры как Tesla Model Y, Honda CR-V, Chevrolet Silverado, Hyundai Tucson, Tesla Model 3, Toyota Hilux и Toyota Camry.