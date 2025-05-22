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В Россию завезли новейший рамный внедорожник Kia: узнали сколько он стоит

Текст: Алексей Шмидт
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В середине февраля этого года Kia начала продавать свой новый рамный пикап Tasman на родном для себя южнокорейском рынке, а теперь этот утилитарник, ориентированный на бездорожье, доехал до России.

Как выяснила наша редакция в ходе регулярного мониторинга предложений на отечественном авторынке, один экземпляр Kia Tasman накануне обнаружился в продаже в Омске. Автомобиль был завезен из Южной Кореи компанией, специализирующейся на альтернативном импорте. 

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Kia Tasman X-Pro

До РФ доехал не обычный «Тасман», а его внедорожная модификация X-Pro. Такие машины отличаются от простых пикапов не только увеличенным на 28 мм клиренсом (до 252 мм), но и покрышками с протектором для офф-роуда, наличием системы полного привода, а также электронной блокировки дифференциала и специальных режимов работы для езды по бездорожью.

Автомобиль, завезенный в Россию, укомплектован 2,5-литровым бензиновым «наддувным» двигателем мощностью 281 лошадиную силу. Ассистентом для него выступает восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.

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Интерьер Kia Tasman X-Pro

В список оснащения утилитарника входит цифровая приборная панель, мультируль, мультимедийная система с широкоформатным сенсорным дисплеем, климат и круиз-контроль,  а также многое другое.

В Южной Корее стоимость Tasman X-Pro составляет 52 миллиона 400 тысяч местных вон, что эквивалентно сумме в 3 миллиона 40 тысяч рублей, но, разумеется, на нашем рынке машина оценена гораздо дороже.

За уникальное на данный момент предложение в России сейчас просят 6 миллионов 100 тысяч рублей. 

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Фото:Kia

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