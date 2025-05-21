Самый выносливый японский седан в истории, который обыграл Mercedes-Benz на чужом поле

80-е годы прошлого столетия были до краев наполнены инженерными разработками высочайшего уровня. На главных ролях в этом в те времена находились немецкие автопроизводители, такие как BWM, Porsche и Mercedes-Benz. Причем считалось, что последняя и вовсе выпускает самые лучшие и хорошо сконструированные премиальные машины на Земле.

Но затем, в 1989 году, появился джокер. Компания, основанная под крылом одного из самых популярных мировых брендов, вот-вот должна была войти в историю со своим дебютным автомобилем. И со временем именно он заставил автогиганта из Штутгарта (Mercedes-Benz) вернуться к чертежной доске и пытаться переписать все то, что раньше считалось качественной инженерией и надежностью.

Lexus LS400

Этим автомобилем оказался Lexus LS400. При его разработке все сводилось к тому, чтобы взять репутацию Toyota как автопроизводителя, делающего выносливые машины, и добавить седану роскоши.

Для этого потребовалось шесть лет, тысячи инженеров и миллиард долларов инвестиций. И этот подход окупился сполна.

На протяжении многих лет существовало бесчисленное количество примеров Lexus LS400 с огромными пробегами, которые практически не ломались. Более того, в общем списке машин иногда появлялись экземпляры, проехавшие свыше 1 миллиона километров на родных двигателях и трансмиссиях.

А все потому, что в определенный момент инженерам Lexus удалось совершить чудо, построив 4-литровый мотор 1UZ-FE. Причем руку к нему приложили специалисты из Формулы-1.

Двигатель, обладавший 32 клапанами, кованым стальным коленвалом и шатунами, а также чугунными гильзами цилиндров, проектировался таким образом, чтобы выдерживать мощность около 600 лошадиных сил. Однако в серийных машинах он был недогружен и выдавал всего 250 л.с.

Даже мелкие детали мотора 1UZ были максимально продуманы. К примеру, в крышках коренных подшипников кривошипа использовалась схема крепления с шестью болтами, что гарантировало прочность нижней части, способной выдерживать гораздо больший крутящий момент, чем было необходимо.

Для создания шасси LS400 инженеры Lexus приобрели Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series, разобрали их подвески до винтиков и придумали, как сделать свою не только такой же комфортной, но еще и гораздо более крепкой.

Автомобиль испытывали по узким городским улицам Японии, Швеции и даже на бездорожье, а также использовали аэродинамическую трубу, чтобы максимально улучшить шумоизоляцию.

Интерьер Lexus LS400

В общем, все от зазоров между панелями до внутренних часов было спроектировано с максимальным вниманием.

Когда автомобиль был запущен, оказался не только быстрее, но и экономичнее Mercedes-Benz 420SE и даже BMW 735i. Но, самое главное, LS400 получился дешевле своих немецких конкурентов примерно на 10 тысяч долларов (за машину просили от 35 тысяч долларов).

Уже к 1990 году LS400 справился со своей главной задачей и превзошел Mercedes и BMW по продажам, обыграв эти легендарные немецкие компании на чужом поле.