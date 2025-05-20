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Новый минивэн Mitsubishi Delica D:6 появится уже в октябре и подорожает

Текст: Михаил Романченко
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Mitsubishi завершает разработку нового минивэна Delica D:6. Официальный дебют машины, как ожидается, состоится в октябре этого года. И окончательный дизайн автомобиля может удивить всех, кто ждет эту модель.

В октябре 2023 года Mitsubishi представила футуристичный концепт-кар D:X, считавшийся потенциальным преемником минивэна Delica D:5. Но если верить сообщениям японских СМИ, серийная «Делика» нового поколения вряд ли будет похожей на тот прототип.

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Концепт-кар Mitsubishi D:X

Машине обещают сохранение ее нынешнего экстерьера с небольшими доработками, как на неофициальных изображениях, иллюстрирующих эту статью ниже. 

Минивэн должен перебраться на новую платформу и увеличиться в размерах. Длина Delica D:6 может достигнуть 4,8-метрам, а ширина – 1,8-метрам. 

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Неофициальный рендер нового минивэна Mitsubishi Delica D:6

Спереди новинка Mitsubishi обещает получить трехмерную структуру с необычной решеткой радиатора на переднем плане, узкими светодиодными ДХО сверху в виде двух линий, а также 5-угольными блоками головной светотехники, установленными по бокам бампера.

Крылья машины будут прикрывать широкие пластиковые накладки, а общий силуэт окажется более плавным. 

Внутри ожидается дебют цифровой комбинации приборов и увеличенного экрана мультимедийной системы. 

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Неофициальный рендер интерьера новой Mitsubishi Delica D:6

Что касается агрегатной стороны машины, то здесь от нее все ждут подключаемой гибридной системы, построенной вокруг 2,4-литрового рядного мотора MIVEC. Помогать ему будет два электрических двигателя и литий-ионная батарея емкостью 20 кВт/ч.

Актуальная Delica D:5 сейчас в Японии стоит от 4 миллионов 156 тысяч 900 иен (2,3 миллиона рублей), но новая генерация этой знаменитой модели (D:6) должна оказаться дороже.

В качестве потенциальной цены машины инсайдеры называют сумму от 4 миллионов 900 иен (2,7 миллиона рублей).

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Фото:Motor-Fan, Mitsubishi, Autoya

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