Самый маленький и недорогой Toyota Land Cruiser: в интернет утекла рекламная брошюра внедорожника

Toyota готовится представить свой совершенно новый внедорожник, который вклинится в семейство Land Cruiser. Накануне в интернет утекли фотографии рекламной брошюры этой модели, раскрывающие внешний облик долгожданной японской новинки, а также некоторые технические подробности о машине и ее название.

Как и предполагалось ранее, новый внедорожник назовут Land Cruiser FJ. Автомобиль получит дизайн, аналогичный тому, что был использован в проекте актуального Toyota Prado (250).

Фото брошюры внедорожника Toyota Land Cruiser FJ

Компактному вездеходу достанется квадратный «коробчатый» внешний облик с прямоугольными фарами, круглыми ДХО, узкой решеткой радиатора и крупным бампером, пластиковые детали которых будут плавно перетекать в массивные накладки на колесных арках.

Одной из отличительных черт нового Land Cruiser FJ должно стать наличие на задней двери полноразмерного запасного колеса, от которого отказались в его старших родственниках Land Cruiser Prado/250 и Land Cruiser 300.

Фото брошюры внедорожника Toyota Land Cruiser FJ

Машина должна получить высокий дорожный просвет и максимально короткие свесы спереди и сзади для улучшения геометрической проходимости.

За способности автомобиля на бездорожье также будут отвечать электронные водительские помощники и система полного привода 4WD, которая распределяет крутящий момент между передними и задними колесами в соотношении 40:60.

Помимо нее в Land Cruiser FJ можно будет рассчитывать на наличие самоблокирующегося дифференциала LSD.

Фото брошюры внедорожника Toyota Land Cruiser FJ

Внутри новый внедорожник Toyota получит цифровую приборную панель, небольшой экран мультимедийной системы, климат-контроль с шайбами управления температурой, кожаные сиденья и пять посадочных мест.

Палитру машины можно будет выбрать из белого, черного, коричневого, синего, оранжевого и желтого цветов.

Агрегатная линейка новинки пока засекречена. А вот что известно точно, так это то, что официальная премьера машины состоится уже в текущем году. Правда ждать начала продаж самой компактной и недорогой вариации Land Cruiser придется минимум до первого квартала 2026 года.