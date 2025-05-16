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Самый маленький и недорогой Toyota Land Cruiser: в интернет утекла рекламная брошюра внедорожника

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Toyota готовится представить свой совершенно новый внедорожник, который вклинится в семейство Land Cruiser. Накануне в интернет утекли фотографии рекламной брошюры этой модели, раскрывающие внешний облик долгожданной японской новинки, а также некоторые технические подробности о машине и ее название.

Как и предполагалось ранее, новый внедорожник назовут Land Cruiser FJ. Автомобиль получит дизайн, аналогичный тому, что был использован в проекте актуального Toyota Prado (250).

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Фото брошюры внедорожника Toyota Land Cruiser FJ

Компактному вездеходу достанется квадратный «коробчатый» внешний облик с прямоугольными фарами, круглыми ДХО, узкой решеткой радиатора и крупным бампером, пластиковые детали которых будут плавно перетекать в массивные накладки на колесных арках. 

Одной из отличительных черт нового Land Cruiser FJ должно стать наличие на задней двери полноразмерного запасного колеса, от которого отказались в его старших родственниках Land Cruiser Prado/250 и Land Cruiser 300.

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Фото брошюры внедорожника Toyota Land Cruiser FJ

Машина должна получить высокий дорожный просвет и максимально короткие свесы спереди и сзади для улучшения геометрической проходимости.

За способности автомобиля на бездорожье также будут отвечать электронные водительские помощники и система полного привода 4WD, которая распределяет крутящий момент между передними и задними колесами в соотношении 40:60.

Помимо нее в Land Cruiser FJ можно будет рассчитывать на наличие самоблокирующегося дифференциала LSD.

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Фото брошюры внедорожника Toyota Land Cruiser FJ

Внутри новый внедорожник Toyota получит цифровую приборную панель, небольшой экран мультимедийной системы, климат-контроль с шайбами управления температурой, кожаные сиденья и пять посадочных мест.

Палитру машины можно будет выбрать из белого, черного, коричневого, синего, оранжевого и желтого цветов. 

Агрегатная линейка новинки пока засекречена. А вот что известно точно, так это то, что официальная премьера машины состоится уже в текущем году. Правда ждать начала продаж самой компактной и недорогой вариации Land Cruiser придется минимум до первого квартала 2026 года. 

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Фото:Соцсети

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