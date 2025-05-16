ДомойАвтоновости сегодняВнедорожный минивэн Mitsubishi Delica не узнают в новом поколении

Внедорожный минивэн Mitsubishi Delica не узнают в новом поколении

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2024 07 01 в 09.32.39 1

Знаменитый внедорожный минивэн Mitsubishi Delica, который не подвергался капитальному ремонту на протяжении более 18 лет, собирается пережить долгожданную смену генерации. И вместе с ней измениться практически до неузнаваемости как внешне, так и технически.

Японские инсайдеры выяснили об этом проекте свежие подробности и утверждают, что в грядущей генерации Delica будет предлагаться сразу с двумя вариантами двигателей.

Снимок экрана 2024 07 01 в 09.33.06 1
Неофициальный рендер новой Mitsubishi Delica

Базовые комплектации машины будут оснащаться 2,2-литровым турбодизельным мотором, который обеспечит минивэну конкурентноспособную цену. В то время как более дорогие варианты машины оснастят подзаряжаемой гибридной системой PHEV, построенной на базе 2,4-литрового бензинового ДВС. 

В основе Delica D:6 будет лежать платформа CMF, с которой автомобилю улучшат жесткость кузова на скручивание для большего ездового комфорта как на асфальте, так и на бездорожье.

Длина машины достигнет 4,8-метрам, а ширина составит 1,8-метра. За счет увеличения наружных габаритов внутри новой «Делики» появится больше места для пассажиров и их багажа.

9043cac926f016d14dce068589c333854a089e87
Концепт-кар Mitsubishi D:X Concept

Внедорожный минивэн должен значительно преобразиться не только механически, но и внешне. От его свежего поколения ждут стиль, впервые представленный концептом D:X Concept. 

line up teaser38 1
Официальный тизер новых моделей Mitsubishi

Если дизайнеры Mitsubishi откажутся от своего фирменного видения передней части кузова Dynamic Shield, то Delica D:6 получит многоуровневый «передок» с узкими светодиодными дневными ходовыми огнями и квадратными блоками фар снизу, а также устойчивый к царапинам обвес на бамперах, порогах и колесных арках.

s 01 DELICA F 240710 SO 1
Неофициальный рендер новой Mitsubishi Delica

Внутри новинки ждут появление полностью цифровой комбинации приборов с четким и насыщенным отображением информации.

Снимок экрана 2024 07 01 в 09.33.21 1
Неофициальный рендер новой Mitsubishi Delica

За мультимедийные функции будет отвечать большой сенсорный дисплей на центральной консоли, поддерживающий беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto, а грязезащитные материалы отделки станут более качественными.

Презентация новой Delica D:6 должна состояться в конце этого – начале 2026 года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb, Mitsubishi

Читайте также:

Последние новости:

Nissan может выпустить новый электрический SUV дешевле 2...

Возрожденный внедорожник Honda Horizon представили в виде перелицованного...

Logan и Sandero 1 поколения вошли в ТОП...

Новый гигантский вседорожник Volkswagen представят в конце мая

Lexus LX против Nissan Patrol: кто быстрее

Продажи электрического седана Xiaomi SU7 летят в тартарары...

Грозный соперник Toyota Alphard от Nissan начал обретать...

Renault готовит новый купе-кроссовер по типу BMW X6

Hyundai Tucson пятого поколения станет гибридом за 2...

У популярного пикапа Toyota появилась продвинутая бронированная версия

Mitsubishi Pajero Mini может превратиться в кроссовер с...

Раскрыты самые аэродинамичные автомобили Audi в истории

Новое поколение кроссовера Hyundai дешевле Creta появится раньше,...

Недорогой популярный хэтчбек Honda Fit может сменить поколение...

Новый рамный внедорожник Kia против Toyota Land Cruiser...

Владелец Lexus LX 570 из Китая проехал почти...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+