Внедорожный минивэн Mitsubishi Delica не узнают в новом поколении

Знаменитый внедорожный минивэн Mitsubishi Delica, который не подвергался капитальному ремонту на протяжении более 18 лет, собирается пережить долгожданную смену генерации. И вместе с ней измениться практически до неузнаваемости как внешне, так и технически.

Японские инсайдеры выяснили об этом проекте свежие подробности и утверждают, что в грядущей генерации Delica будет предлагаться сразу с двумя вариантами двигателей.

Неофициальный рендер новой Mitsubishi Delica

Базовые комплектации машины будут оснащаться 2,2-литровым турбодизельным мотором, который обеспечит минивэну конкурентноспособную цену. В то время как более дорогие варианты машины оснастят подзаряжаемой гибридной системой PHEV, построенной на базе 2,4-литрового бензинового ДВС.

В основе Delica D:6 будет лежать платформа CMF, с которой автомобилю улучшат жесткость кузова на скручивание для большего ездового комфорта как на асфальте, так и на бездорожье.

Длина машины достигнет 4,8-метрам, а ширина составит 1,8-метра. За счет увеличения наружных габаритов внутри новой «Делики» появится больше места для пассажиров и их багажа.

Концепт-кар Mitsubishi D:X Concept

Внедорожный минивэн должен значительно преобразиться не только механически, но и внешне. От его свежего поколения ждут стиль, впервые представленный концептом D:X Concept.

Официальный тизер новых моделей Mitsubishi

Если дизайнеры Mitsubishi откажутся от своего фирменного видения передней части кузова Dynamic Shield, то Delica D:6 получит многоуровневый «передок» с узкими светодиодными дневными ходовыми огнями и квадратными блоками фар снизу, а также устойчивый к царапинам обвес на бамперах, порогах и колесных арках.

Неофициальный рендер новой Mitsubishi Delica

Внутри новинки ждут появление полностью цифровой комбинации приборов с четким и насыщенным отображением информации.

Неофициальный рендер новой Mitsubishi Delica

За мультимедийные функции будет отвечать большой сенсорный дисплей на центральной консоли, поддерживающий беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto, а грязезащитные материалы отделки станут более качественными.

Презентация новой Delica D:6 должна состояться в конце этого – начале 2026 года.