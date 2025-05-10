Самый дешевый Toyota Land Cruiser показали в естественной среде обитания

Toyota находится на завершающей стадии в разработке нового внедорожника, который должен встроиться в семейство Land Cruiser и расположиться на его самой нижней ступеньке. До премьеры машины остается чуть больше полугода, но накануне в японских СМИ появились неофициальные изображения такого автомобиля в естественных для него условиях – на бездорожье.

Автором рендеров является портал «BestCarWeb», периодически делящийся инсайдерскими утечками этого проекта.

Самой недорогой версии Land Cruiser обещают дизайн, схожий с Land Cruiser Prado, но более компактные размеры и наличие полноразмерной «запаски» сзади, которой в свежих поколениях лишились ее старшие родственники.

Спекулятивный рендер самой недорогой версии Toyota Land Cruiser

Машина может оказаться немного меньше RAV4, а также обзавестись салоном, схожим с этим популярным кроссовером.

Внутри внедорожника должен расположиться отдельно стоящий экран мультимедийной системы в виде небольшого планшета, традиционный «тойотовский» руль, а также угловатая передняя панель с прямоугольными и квадратными воздуховодами.

Ходят слухи, что новый небольшой внедорожник Toyota будет основан на пикапе Toyota Hilux Champ.

Такие машины, оборудованные лестничной рамой, сейчас выпускают в Таиланде для азиатских рынков. Цены на них там начинаются от 13 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей). Однако внедорожник, построенный на базе этого простого утилитарника, должен оказаться заметно дороже.

Японские СМИ пророчат самому маленькому «Ленд Крузеру» стоимость примерно в 4 миллиона иен, что эквивалентно сумме в 2,3 миллиона рублей.