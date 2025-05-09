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Самый красивый BMW мог оказаться самым непривлекательным

Текст: Алексей Шмидт
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BMW 5-Series E39 считается одним из самых привлекательных, если не самым привлекательным автомобилем в истории баварского автопроизводителя. 

С тех пор, как он дебютировал, прошло уже 30 лет. BMW решила отметить эту веху, опубликовав некоторые из оригинальных эскизов дизайна «тридцать девятой», созданных художником Дзёдзи Нагасимой во время работы над машиной.

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BMW 5-Series

Судя по ним, BMW 5-Series E39 мог выглядеть совершенно иначе, если бы не которые из его альтернативных вариантов экстерьера были одобрены. 

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Первый вариант дизайна BMW 5-Series E39

На первом изображении показан автомобиль, который выглядит так, будто его создавали в дизайн-студии Chrysler в 90-х. Пропорции непохожи на BMW, носовая часть сильно опущена, а кузов смотрится растянутым и неспортивным. 

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Первый вариант дизайна BMW 5-Series E39

Второй вариант дизайна ближе к итоговому E39 5-Series, но выглядит менее агрессивным и более округлым. Ряд элементов, которые были перенесены в серийную модель, включают уменьшенные ноздри решетки радиатора и другой капот. 

Оба эскиза были подготовлены в 1989 году, но окончательный внешний вид машины был выбран только в 1992 году и уже под руководством главного дизайнера Криса Бэнгла. 

В ближайшем будущем BMW собирается вернуться к более чистым формам. Ранние концепты и закамуфлированные прототипы новых электромобилей Neue Klasse, первый из которых в серийном виде появится в сентябре (iX3), предполагают, что баварский автопроизводитель возвращается к более сдержанному языку дизайна, связанному с культовым E39.

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Фото:BMW

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