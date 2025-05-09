ДомойАвтоновости сегодняВозрожденный Mitsubishi Pajero Mini может оказаться псевдовнедорожником и родственником Delica Mini

Возрожденный Mitsubishi Pajero Mini может оказаться псевдовнедорожником и родственником Delica Mini

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
250508 28363 90 w3Qin 1

Компакт-кар Delica Mini, дебютировавший в 2022 году, оказался настолько популярным, что в Mitsubishi поняли – это «золотая жила».

Теперь по аналогичным лекалам японский автопроизводитель собирается воскресить свой маленький внедорожник, который покинул рынок около 14 лет назад. Его имя – Pajero Mini.

Японское инсайдерское агентство «Best Car» раскрыло об этом проекте свежие подробности, сопроводив свою информацию из надежных источников неофициальным рендером такого автомобиля.

250508 28363 91 vcOpq 1
Mitsubishi Delica Mini

По информации журналистов, Mitsubishi возродит «Паджеро Мини» уже в следующем году.

Предполагается, что его общий силуэт окажется схожим с компактом Delica Mini (фото выше). Автомобиль может унаследовать у своего потенциального соплатформенника полукруглые блоки светодиодных дневных ходовых огней, а также общие габариты в 3,4-метра в длину и 1,5-метра в ширину. 

Кроме того, трехдверный псевдовнедорожник, скорее всего, будет иметь схожий дорожный просвет с «мини Деликой», составляющий 190 мм.

250508 28363 90 w3Qin 2
Неофициальный рендер Mitsubishi Pajero Mini нового поколения (Best Car)

Никаких технических сходств с предшественником новый Pajero Mini не получит. Автомобиль хотят разработать на легковушечной платформе NMKV, созданной совместным предприятием Nissan и Mitsubishi. Аналогичная «тележка» лежит в основе Delica Mini. 

Под капотом машины ждут появления 659-кубового мотора с турбонаддувом, а также атмосферного двигателя. 

Мощность первого составит примерно 64 лошадиные силы, а безнаддувного 52 л.с. соответственно. Причем обоим по аналогии с «Деликой Мини» будет положен электрический довесок мощностью 2,7 л.с. и 4,1 Нм крутящего момента.

Что касается привода, то его выбор будет состоять из варианта 2WD и 4WD. Полный реализуют посредством муфты на задней оси.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Best Car

Читайте также:

Последние новости:

В Японии начали продавать самый «нарядный» BMW X7 

Рестайлинговый бестселлер Honda CR-V показали на реалистичных изображениях

5 идеальных новых машин для покупки, которые прослужат...

Самую странную Mazda MX-5 из Top Gear продают...

Chevrolet Camaro превратили во внедорожник в стиле «Безумного...

У семейного кроссовера Toyota Highlander появилась «активная» версия

Большой рамный внедорожник Toyota для охотников и рыбаков...

Гроза бездорожья от Mitsubishi рискует превратиться в легковушку...

Mansory представил «супер-Гелик» в редком кузове пикап

В Россию вернули хэтчбек Suzuki Swift: цена взлетела...

Автомобиль года в Японии получил ультра-комфортную 4-местную версию

Nissan выпустит новый бюджетный кроссовер, который назовут Kait

Suzuki выпустит спорткар с открытым верхом за 1,6...

Знаменитый седан Nissan Maxima показали в современном обличии

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+