Возрожденный Mitsubishi Pajero Mini может оказаться псевдовнедорожником и родственником Delica Mini

Компакт-кар Delica Mini, дебютировавший в 2022 году, оказался настолько популярным, что в Mitsubishi поняли – это «золотая жила».

Теперь по аналогичным лекалам японский автопроизводитель собирается воскресить свой маленький внедорожник, который покинул рынок около 14 лет назад. Его имя – Pajero Mini.

Японское инсайдерское агентство «Best Car» раскрыло об этом проекте свежие подробности, сопроводив свою информацию из надежных источников неофициальным рендером такого автомобиля.

Mitsubishi Delica Mini

По информации журналистов, Mitsubishi возродит «Паджеро Мини» уже в следующем году.

Предполагается, что его общий силуэт окажется схожим с компактом Delica Mini (фото выше). Автомобиль может унаследовать у своего потенциального соплатформенника полукруглые блоки светодиодных дневных ходовых огней, а также общие габариты в 3,4-метра в длину и 1,5-метра в ширину.

Кроме того, трехдверный псевдовнедорожник, скорее всего, будет иметь схожий дорожный просвет с «мини Деликой», составляющий 190 мм.

Неофициальный рендер Mitsubishi Pajero Mini нового поколения (Best Car)

Никаких технических сходств с предшественником новый Pajero Mini не получит. Автомобиль хотят разработать на легковушечной платформе NMKV, созданной совместным предприятием Nissan и Mitsubishi. Аналогичная «тележка» лежит в основе Delica Mini.

Под капотом машины ждут появления 659-кубового мотора с турбонаддувом, а также атмосферного двигателя.

Мощность первого составит примерно 64 лошадиные силы, а безнаддувного 52 л.с. соответственно. Причем обоим по аналогии с «Деликой Мини» будет положен электрический довесок мощностью 2,7 л.с. и 4,1 Нм крутящего момента.

Что касается привода, то его выбор будет состоять из варианта 2WD и 4WD. Полный реализуют посредством муфты на задней оси.