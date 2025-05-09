В Японии начали продавать самый «нарядный» BMW X7 

Компания BMW редко выпускает спецверсии своих знаменитых автомобилей, но иногда это все таки происходит. К примеру, недавно в Японии начали продавать специальный вариант большого кроссовера X7, которому досталась приставка к названию Black-α Edition.

Машина получила не только эксклюзивный красивый черный цвет кузова, но и более изысканные и роскошный интерьер.

BMW X7 Black-α Edition

Автомобиль отличился от простой «семерки» матовым черным окрасом Individual Frozen Black, 22-дюймовыми M-колесами с V-образными спицами, а также переработанным интерьером.

Для создания внутреннего убранства машины баварцы пригласили известного японского художника Хаттори Идзусаи, который реализовал отделку центральной консоли автомобиля лаком «маки-э» и задействовал декор «неодима».

Дополнили общий портрет «нарядного» BMW X7 для «Страны восходящего солнца» шерстяной коврик с водяной рябью, изготовленный местной компанией Kawashima Fabric.

Мощностные характеристики «Икс седьмого» в черном обличии не изменились.

Для японских покупателей спецверсия машины по-прежнему будет доступна в варианте xDrive40d с 3-литровым рядным 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 340 лошадиных сил, а также в модификации M60i xDrive с 4,4-литровым бензиновым V8 с турбонаддувом, развивающим 530 л.с.

С места до 100 км/ч последний разгоняется за 4,6-секунды.

Общий тираж эксклюзивных BMW Black-α Edition для японского рынка составит всего 1000 экземпляров. Цены на них будут начинаться от 16 миллионов 250 тысяч до 21 миллиона 400 тысяч иен (9 миллионов 340 – 12 миллионов 235 тысяч рублей).