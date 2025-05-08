В Россию вернули хэтчбек Suzuki Swift: цена взлетела почти на 800 тысяч рублей

На российском авторынке возобновились продажи японского хэтчбека Suzuki Swift. Машину привез в страну один параллельный импортер и выставил ее на доску объявлений по внушительной цене.

Suzuki Swift актуального поколения в последний раз предлагался в России осенью прошлого года. И тогда за него просили от 1 миллиона 900 тысяч рублей, однако теперь машина заметно подорожала. За автомобиль 2025 года выпуска продавец из Владивостока просит ни много ни мало 2 миллиона 680 тысяч рублей.

Suzuki Swift 2025

Речь идет о машине, оснащенной 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 82 лошадиные силы. Помогает ему бесступенчатый вариатор и передним привод.

5-дверный хэтчбек сменил генерацию в конце 2023 года и кардинально поменялся как внешне, так и технически. Машине досталось новое оформление передней части кузова и кормы, а также новейший экономичный атмосферный 3-цилиндровый мотор Z12E.

В отдельных комплектациях автомобиль стал «мягко-гибридным», получив к ДВС электрический довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора, а также обзавелся опциональной полноприводной модификацией.

В Россию Swift приехал из Объединенных Арабских Эмиратов и обладает левосторонним расположением рулевой колонки и педалей. Машина доступна для покупателей как вживую, так и под заказ с доставкой до Владивостока примерно за 4-6 недель.