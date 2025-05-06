Новый внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:6 может оказаться родственником Nissan

Выпущенный 18 лет назад минивэн Mitsubishi Delica D:5 готовится к долгожданной смене поколения. И, если верить инсайдерским утечкам из Японии, вместе с ней машину ждут серьезные перемены в технической части.

По новым данным, раскрытым инсайдерами «BestCarWeb», в свежей генерации Delica станет братом нового поколения минивэна Nissan Elgrand. Обе машины будут построены на платформе CMF, которая позволит улучшить показатели жесткости их кузовов на скручивание.

Ожидается, что новая «Делика» прибавит в габаритах. Ее длина достигнет уровня в 4,8-метра, а ширина составит 1,8-метра, благодаря чему пространство внутри машины будет серьезно увеличено.

Спекулятивный рендер Mitsubishi Delica D:6 (BestCarWeb)

Журналисты из «Страны восходящего солнца» считают, что внешность Delica D:6 будет основана на ранее анонсированных элементах концепт-кара D:X Concept, отказавшись от оригинальной фирменной лексики дизайна Dynamic Shield.

Автомобилю могут достаться узкие светодиодные ДХО, под которыми на ступеньке ниже расположатся полуквадратные фары, а нижнюю кромку кузова, в том числе бамперы, колесные арки и пороги, займет устойчивый к царапинам пластиковый обвес.

Спекулятивный рендер Mitsubishi Delica D:6 (BestCarWeb)

Интерьер машины должен ознаменовать собой технологические обновления, в том числе внедрение полностью цифровой комбинации приборов с четким и насыщенным отображением информации. По центру «торпедо» расположится большой дисплей мультимедийной системы, поддерживающий беспроводные интерфейсы связи Apple CarPlay и Android Auto.

В качестве движущей силы новое поколение Delica может задействовать подключаемую гибридную систему, построенную вокруг 2,4-литрового бензинового двигателя, но в базовой конфигурации для машины с большой долей вероятности будет положен 2,2-литровый турбодизель.

Премьера самого знаменитого минивэна Mitsubishi в мире должна состояться до конца 2025 года.