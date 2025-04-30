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В продаже появился самый надежный роскошный большой автомобиль этого года: он неяпонский

Текст: Алексей Шмидт
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Audi, как и остальные западные автомобильные бренды, ушла из России 3 года назад, но поток машин этой ингольштадтской марки, ввозимый в нашу страну, не остановился. Более того, он даже расширился моделями, которые ранее рынку РФ были не положены.

Одна из них, обладающая званием самого надежного роскошного большого автомобиля, накануне появилась в продаже по цене выше 15 миллионов рублей. 

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Audi A8 L

Речь идет о седане Audi A8 L (Long). Машины 2025 года выпуска предложил под заказ один из дилеров, занимающихся реализацией автомобилей, которые ввозятся по параллельному импорту. 

Премиальную немецкую 4-дверку обещают привезти из США во Владивосток и поставить ее на учет в России, но за все это и саму машину придется заплатить 15 миллионов 89 тысяч рублей. 

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Audi A8 L комплектуется мягкой гибридной силовой установкой, спроектированной вокруг 3-литрового бензинового двигателя. Совокупная отдача ДВС и электромотора в случае с этой моделью составляет 340 лошадиных сил. Ассистирует гибридному блоку автоматическая коробка передач tiptronic и система полного привода quattro.

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Интерьер Audi A8 L 2025

Интересный момент, связанный с Audi A8 L, заключается в звании самого надежного роскошного автомобиля в 2025 году по версии журнала «iSeeCars».

Большой немецкий седан заработал в свежем рейтинге этого издания оценку 8,2 балла из 10, благодаря чему опередил такие модели как Mercedes-Benz S-Class и Lexus LS 500, занявших второе и третье место соответственно, на 0,1-балла. 

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Фото:Audi

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