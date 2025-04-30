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Недорогую альтернативу Toyota Prado показали в новом поколении 

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Несколько дней назад в интернете появился первый рендер нового Toyota Fortuner, на котором японский рамный внедорожник приобрел более агрессивный внешний облик. А теперь в Сеть утек альтернативный вариант дизайна этой популярной модели. 

Собственным видением этого проекта поделился малайзийский художник «Theottle», прогнозирующий «Форчунеру» глубокий редизайн в более городском стиле, который разительным образом отличается от того, что был представлен в начале этой недели в Индии.

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Toyota Fortuner актуального поколения

Вместо агрессивных дизайнерских решений, которые отлично бы подошли внедорожнику, считающемуся более доступной альтернативой Toyota Land Cruiser Prado, автомобилю достался внешний вид, ранее опробованный «Тойотой» в линейке моделей Crown. 

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Рендер нового Toyota Fortuner

Машине кардинальным образом преобразили ее переднюю часть кузова, наделив широкой нижней решеткой радиатора с вертикальными планками, установили узкие фары, объединив их между собой светодиодной полосой, а также добавили бамперу имитацию воздухозаборников по бокам. 

Борты нового Fortuner, показанного на неофициальных изображениях, перелицевали за счет новых выштамповок дверей, а корму преобразили новой дверью багажника и сквозным блоком фонарей, растянувшимся от одного крыла машины к другому. 

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Рендер нового Toyota Fortuner

Механические изменения в новом Fortuner пока засекречены. Ходят слухи, что рамный внедорожник переберется на новую платформу TNGA и станет так называемым «мягким» гибридом. В таком случае ассистировать его 2,8-литровому дизельному двигателю будет довесок в виде стартер-генератора на 48 вольт. 

Не исключен вариант, при котором продавать машину будут также с 2,7-литровым атмосферным бензиновым двигателем. 

Привод доступной альтернативы Land Cruiser Prado, как и прежде, можно будет выбрать задний или полный с жестко подключаемой передней осью. 

Представить новый Toyota Fortuner собираются до конца этого года. 

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Фото:Theottle/YouTube

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