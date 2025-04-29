Популярный японский минивэн Mitsubishi Delica D:5 получил версию из киберпанка

Текущее поколение минивэна Mitsubishi Delica (D:5) находится на рынке с далекого 2007-го года. 7 лет назад машина прошла через обновление, но с тех пор внешне успела заметно устареть. Устранить этот недостаток должна новая генерация «Делики».

Для тех, кто не готов ждать, японское ателье KUHL, известное своими проектами в стиле киберпанк, представило очередной шедевр, названный VRARVA Orcus II. В нем Mitsubishi Delica D:5 превратилась из обычного семейного минивэна в хардкорный внедорожник, который будет в центре внимания где бы он не находился.

Mitsubishi Delica D:5 в обвесе KUHL

Автомобиль отличается от обычного расширенными на 9 мм колесными арками, а также измененной формой капота, защитной пластиной на решетке радиатора, собственными бамперами, боковыми юбками и спойлером на задних крыльях. Весь обвес в комплекте придает машине футуристичный внешний облик.

Дополнительно для покупателей будет доступен комплект раллийных колес DW, для которых предусмотрят вездеходные покрышки Dunlop GrandTrek AT5.

Mitsubishi Delica D:5 в обвесе KUHL

Прием заказов на комплект VRARVA Orcus II в Японии уже стартовал. Его цена в сборе оценена в 890 тысяч местных иен или 514 тысяч рублей.

Те, кто решатся приобрести новую машину, уже «одетую» в этот необычный киберпанковый обвес, заплатят за нее 5 миллионов 240 тысяч иен (чуть больше 3 миллионов рублей).