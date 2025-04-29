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Абсолютно новый кроссовер Mazda получит 3 варианта мощности

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Вслед за новым поколением кроссовера CX-5 компания Mazda собирается выпустить более компактную модель, которая, по слухам, получит имя CX-3 или CX-20. Накануне в японской прессе о ней появились первые подробности, раскрывающие как внешнюю, так и механическую сторону таких автомобилей. 

По данным инсайдеров, продавать новинку Mazda в сегменте SUV будут с дизель-электрическим гибридом, который, как ожидается, будет основан на двигателе нового поколения Skyactiv-Z. 

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Неофициальный рендер нового кроссовера Mazda (BestCarWeb)

Помимо него новый субкомпактный «паркетник» из Хиросимы может получить под капот подключаемую гибридную систему, которая вырабатывает электроэнергию с помощью роторного мотора, а затем и полноценный электрический двигатель. 

От машины ждут дизайна, перекликающегося с третьим поколением Mazda CX-5 (его премьера должна состояться в 2025 году). 

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Неофициальный рендер нового кроссовера Mazda (BestCarWeb)

Автомобиль могут наделить небольшой радиаторной решеткой, состыкованной с кластерами узких фар, рельефными бамперами, задними фонарями в форме бумерангов, а также пластиковым обвесом, окрашенным в цвет кузова.

Соперничать за покупателей новинке «Мазды» предстоит с Toyota Yaris Cross. Кроме того, не исключено, что мишенью такого кроссовера может стать даже более премиальный Lexus LBX.

Запуск автомобиля запланирован на 2027 год. 

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Фото:BestCarWeb

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